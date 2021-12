Andrea Legarreta dit au revoir, deux chauffeurs partent AUJOURD’HUI | INSTAGRAM

Andrea Legarreta a dû dire au revoir, il a dédié quelques mots émouvants à deux de ses collègues les plus aimés, les animateurs qui quittent l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI.

Cela a suscité des avis partagés et bien sûr la tristesse de certains téléspectateurs de savoir que ces deux personnages n’apparaîtraient plus dans aucune émission, après avoir beaucoup animé leurs matinées pendant longtemps.

Andrea est considérée comme l’un des chefs d’orchestre de télévision les plus importants du Mexique, elle est la figure principale de la matinée depuis de nombreuses années et c’est pourquoi ses mots étaient plus importants, accompagnés de Galilée Montijo, Raul Araïza, paul stanley Oui Image de balise Andrea Escalona.

Il a dû lui dire au revoir, ses propos ont été écoutés avec attention par ses collègues qui ont décidé de faire un pas de côté et de quitter l’émission, l’une des plus regardées à la télévision mexicaine.

C’est à propos de lui brayan indien Oui les coups, qui participaient à la Télé réalité les stars dansent aujourd’hui, une section très appréciée du public et donc controversée puisqu’elles n’ont pas été éliminées mais qu’elles ont elles-mêmes décidé de partir.



Les 2 pilotes ont dû se dire au revoir, ils ont fait un pas de côté face à une rude concurrence et rivaux.

La nouvelle est arrivée et a secoué le public, Galilea était sur le point d’annoncer qui serait éliminé et les comédiens ont décidé d’être eux, se sentant dépassés par la concurrence et leurs pairs.

Les célébrités ont remercié tout le soutien qu’elles ont reçu lors de leur participation à ce programme, un acte qui était considéré comme plein d’amour et aussi compréhensible, elles ne voulaient plus être là, j’ai ressenti une grande pression et j’ai préféré partir.

Pour le moment, aucun changement n’a été annoncé au sein des principaux pilotes, un problème qui a également tenu le public en attente, car comme nous le savons au bout d’un an, des changements importants sont généralement apportés et peut-être qu’une nouvelle programmation sera recherchée.