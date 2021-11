Andrea Legarreta est belle et jeune en bottes d’hiver | INSTAGRAM

La belle et légendaire animatrice de l’émission matinale Televisa AUJOURD’HUI, Andrea Legarreta, participe au programme depuis de nombreuses années et fait bien sûr profiter de sa beauté aux téléspectateurs avec sa présence, à ce jour elle reste jeune et belle et le montre sur ses réseaux sociaux.

Je vous donne que nous allons aborder un morceau de teneur qui a fonctionné comme un divertissement parfait pour ses fans, une photo sur laquelle il apparaît en utilisant quelques bottes d’hiver couleur noire qui atteint pratiquement son genou et une belle robe noire avec impression.

L’image a plus de 55 000 likes et en elle le conducteur a montré qu’elle est belle en posant depuis l’un des couloirs de la télévision où elle travaille et où elle passe beaucoup de temps.

Andrea toujours avec son sourire caractéristique et sa excellente attitude, portant son belle silhouette et démontrant pourquoi elle est devenue l’une des animatrices de télévision les plus importantes du pays, étant à l’antenne pendant de nombreuses années en continu et non-stop, une réalisation digne de reconnaissance.

Cependant, tout n’est pas rose, parfois des polémiques surgissent dans le programme et même sur leurs opinions, et à plusieurs reprises ils ont été la cible de l’IMSS et même des avis partagés sur les réseaux sociaux.



Andea Legarreta partage sa beauté et sa silhouette jeune sur les forums de Televisa.

Elle a récemment fait la une des journaux grâce à la visite de Paulina Rubio, qui s’est consacrée à l’ignorer pendant quelques instants de l’émission s’adressant uniquement à Paul Stanley, tant d’internautes ont commencé à faire des théories et après l’interview de Yordi ils ont pensé que c’était pour cause de la relation que « la fille en or » a eu avec le célèbre mari, Erik Rubín.

Pau Rubio considère qu’elle était celle qui avait Erick amoureux, elle a également ajouté qu’en participant à Timbiriche elle pensait que « C’était son âme soeur », en disant « L’amour avec Erick était quelque chose de très, c’était mon âme soeur en quelque sorte « , ce que la rose avec Andrea était lié à ces revendications.

