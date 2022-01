Andrea Legarreta et Erik Rubín célèbrent les 15 ans de Nina à New York

Dans ses stories insta, l’ancien Timbiriche, Erik Rubin Il a montré des peintures, des sculptures et d’autres types d’art exposés dans le musée susmentionné. Dans un autre moment, il a partagé les desserts et les boissons qu’ils ont dégustés dans les restaurants.

Cependant, la chose la plus importante qu’il a soulignée est de vivre avec sa femme et ses filles, de regarder les écureuils ou, simplement, de se promener dans les couloirs de Central Park en se serrant contre eux. Andrea Legarreta.

« Unis… Célébrons notre Fille pour leurs 15 ans et fêter la vie ensemble et reconnaissants… Amoureux… Bénédiction à tous ! », écrit-il Andrea Legarreta via son compte Instagram.