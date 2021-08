Andrea Legarreta et Erik Rubín fondent le Hoy Program avec amour

Andrea Legarreta et Erik Rubín font fondre le programme Hoy avec amour | Instagram

Février est loin, mais Andrea Legarreta et Erik Rubin a fait du mois d’août le mois de l’amour, alors que le couple a fondu le Hoy Program avec leur interprétation en duo de certains tubes de Timbiriche.

Erik Rubin Il a été invité avec Daniela Magún et René Ortiz à Hoy dans le but de promouvoir un concert dans lequel, sans aucun doute, les succès de Timbiriche, la pièce maîtresse du succès de Rubín dans le monde de la musique.

Dans le cadre de la publicité, les invités faisaient partie d’une dynamique dans laquelle un mot était mentionné et devaient chanter une chanson qui l’incluait, le mari d’Andrea Legarreta a pris l’initiative à tout moment.

Andrea Legarreta Martinez Elle était assez souriante en laissant briller son mari sur scène, tandis qu’Erik Rubín n’a pas hésité à l’inclure dans sa chanson ; sa femme bien-aimée faisait partie de chansons comme Amame et je ne sais pas si c’est l’amour de Timbiriche.

Sans aucun doute, les adeptes de l’animateur du Hoy Program ont été émus par la performance en duo des deux célébrités, même s’il est bien connu que le chant n’est pas le plus grand talent de la belle Andrea.

Comme c’était un moment de plaisir et de détente, les téléspectateurs se sont concentrés sur le moment et l’émotion et la vérité est que Legarreta et Rubín ont fait fondre l’écran avec leur amour et leur interprétation.

Bien que l’ancien Timbiriche se soit plaint de ne pas avoir échauffé sa voix, il s’est montré à tout moment et son style unique s’est démarqué à tout moment; sans aucun doute, Andrea et Erik ont ​​attiré l’attention de ce bloc du programme Today. Vive l’amour!.