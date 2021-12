Andrea Legarreta et Galilea Montijo impressionnent la danse AUJOURD’HUI

Andrea Legarreta et Galilea Montijo impressionnent en dansant AUJOURD’HUI | INSTAGRAM

Les animatrices préférées du public de l’émission matinale Televisa AUJOURD’HUI, Andrea Legarreta et Galilea Montijo, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour le programme avec leur direction, mais cette fois, ils ont dû composer une chorégraphie de danse et montrer qu’ils sont tous des professionnels.

C’était en plein programme quand du coup on a pu apprécier que tous les coéquipiers du Programme Ils se sont réunis pour pratiquer cette danse, tous les chefs d’orchestre qui ont participé avaient leur rôle dans la chorégraphie, mais bien sûr Galilea et Andrea ont capté l’attention et bien plus surprenant car ils pouvaient danser de telle manière.

Tous n’imaginaient pas qu’ils étaient capables d’accomplir ces Pas de danse et beaucoup moins de coordination aussi avec ses compagnons qui ont aussi tout donné sur scène.

Nous vous laisserons la vidéo du moment ici pour que vous puissiez apprécier la situation, bien qu’elle ait une musique différente de celle qui apparaît dans le programme, nous pouvons vous dire que c’était une chanson de Lady GagaIls ont tout donné et ça se voit.

Il est important de se rappeler qu’en cette période de fin d’année, les célébrations sont très proches et les chefs d’orchestre sont plus unis que jamais, se montrant à chaque instant leur soutien.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE MOMENT DE LA DANSE



Galilea a montré qu’il avait aussi un grand talent pour la danse.

Juste au moment où ils ont terminé la danse, ils se sont eux-mêmes consacrés à célébrer et à applaudir le grand effort qu’ils ont dû faire pour préparer cela pour leur public, pour présenter le grand final de « Las Estrellas Bailan en Hoy ».

Ils ont également demandé l’avis des juges de l’émission de télé-réalité qui se déroule le matin, qui compte déjà plusieurs saisons et qui semble continuer à se produire, tant elle a été très bien accueillie et réussie.

Nous vous recommandons de vous détacher de Show News afin de continuer à découvrir des moments aussi intéressants et épiques que celui-ci dans lequel Galilea Montijo et Andrea Legarreta ont montré qu’ils sont non seulement bons à conduire, mais qu’ils ont également leurs mouvements cachés sur la piste de danse.