Andrea Legarreta et les pilotes de ‘Hoy’ montrent leur amour et leur soutien à Galilea Montijo

De la même manière, il a souligné son intention de protéger ses proches. « Je n’ai fait que défendre ma famille, j’essaye de défendre ma famille, pour qu’on ne marche plus sur ma famille, j’ai toujours dit que la vie privée de tout le monde est là, en privé, mais bon, j’ai toujours pour montrer mon visage et rien, je ne vais pas en reparler, comme je vous l’ai dit ».

Et pour clore le sujet, Galilea Montijo a souligné : « J’ai toujours été une personne qui n’a fait que vous apporter des sourires, et c’est de cela qu’il s’agit, que même si nous sommes par terre, nous devons obtenir haut La chose importante que j’ai toujours dit, c’est que ce n’est pas comment vous tombez, mais comment vous vous levez, mais c’est de cela qu’il s’agit de vous apporter les meilleures vibrations, la meilleure attitude, dans la vie il y a toujours de bonnes choses, de mauvaises les choses Parfois, nous devons le faire, c’est comme ça, et c’est comme ça que j’y fais face, toujours avec mon visage vers le haut, avec un sourire narquois ».

Dans la vidéo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux, Galilea a défendu l’honneur de son mari et s’est dissociée des agissements de la famille Puga Gómez, en plus, il a nié les allégations dont il a été victime après sa publication dans le livre Emma et les autres dames narco, de Anabel Hernandez, qui a eu une relation amoureuse avec le trafiquant de drogue Arturo Beltran Leyva, décédé le 16 décembre 2009 lors d’un affrontement avec la marine mexicaine.