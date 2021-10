Andrea Legarreta parle des fois où elle voulait démissionner de Hoy | Instagram

Le célèbre et le beau chauffeur mexicain Andrea Legarreta a annoncé qu’il avait démissionné à plusieurs reprises de la Programme d’aujourd’hui et je révèle aussi quelles en étaient les raisons, car apparemment tout n’est pas rose dans sa vie.

La femme d’Erik Rubín a annoncé qu’elle avait plusieurs fois songé à quitter le programme Hoy, cependant, grâce à l’entreprise Télévision qui l’a soutenue a pu rester le matin pendant un peu plus de 20 ans.

Il ne fait aucun doute que l’un des chefs d’orchestre de télévision les plus aimés est Andrea Legarreta, et ce n’est pas pour rien qu’elle est restée à l’antenne un peu plus de 20 ans avec la direction de l’émission Hoy.

Et bien qu’il y ait eu de nombreuses rumeurs sur son pouvoir de décider qui fait partie du programme et même son départ de l’émission matinale la plus regardée par les familles mexicaines.

Cependant, enfin et pour la première fois, Andrea Legarreta s’est entretenue avec la journaliste Mara Patricia Castañeda à ce sujet et a fait savoir si elle avait déjà pensé à quitter le programme Hoy et quelles étaient les raisons qui l’avaient poussée à le faire.

Il convient de noter que sur les 23 ans que l’émission Hoy a été diffusée, Andrea Legarreta a partagé avec les adeptes de l’émission qu’il avait environ 20 ans devant la production du matin, mais il y a des moments dans sa vie dans laquelle il est arrivé pense à abandonner la conduite de l’émission.

Ce dont je me souviens le plus, c’est que depuis que je suis enfant, j’ai toujours voulu être mère, alors j’ai dit comment vais-je pouvoir combiner cela ? … Je voulais vivre l’expérience à fond, alors j’ai pensé : ‘Je pense que c’est le bon moment pour sortir’ », a déclaré Andrea Legarreta

Cependant, malgré le fait qu’il ait pensé à quitter l’émission parce qu’il était avec ses filles à temps plein, la société Televisa lui a demandé de ne pas partir.

C’est pourquoi la compagnie l’a soutenue pour qu’elle puisse être avec ses filles pendant l’enregistrement de l’émission, se rappelant même que sa loge était une crèche.

De plus, une autre fois où la chanteuse est également venue à penser à quitter l’émission du matin et où elle a même présenté sa démission était due aux frictions qu’elle a eues avec l’un des producteurs de l’émission Hoy.

La vérité est qu’il est presque impossible d’imaginer l’émission du matin sans sa présence, car elle est l’un des chefs d’orchestre les plus importants de ce programme.