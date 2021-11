Andrea Legarreta pourrait quitter le programme Hoy après 20 ans

Andrea Legarreta quitterait le programme Hoy, une nouvelle inattendue | Instagram

L’actrice et animatrice bien connue de Programme d’aujourd’hui En plus d’être l’un des favoris du même pourrait annoncer son départ du programme du matin, la nouvelle qu’Andrea Legarreta quitterait le programme provoquerait une grande agitation parmi ses millions de fans.

Parmi les pilotes de la célèbre matinée est Andrea Legarreta qui conduit depuis plus longtemps, depuis le début du programme, bien qu’il ait pris sa retraite pendant une certaine période, il a repris la conduite.

Récemment, la femme d’Erik Rubin a partagé une annonce inattendue à ses fans lors d’une émission, le tout au milieu de diverses rumeurs, de départs de ses coéquipiers et de certains changements survenus depuis le début de l’année.

Vous avez sûrement entendu parler du cas particulier de Galilea Montijo, une autre des conductrices préférées de Legarreta et une amie très proche, de la supposée démission qu’elle a demandée aux cadres en raison d’une maladie qui doit être soignée aux États-Unis.

Malgré le fait que pendant quelques jours, Montijo est devenu une tendance dans les réseaux sociaux en raison de cette situation ainsi que dans le programme, jusqu’à récemment Andrea Legarreta n’avait pas commenté son affaire.

Tout a changé lorsque l’animatrice et ex-protagoniste de la telenovela « Vivan los Niños », a annoncé qu’elle devrait probablement quitter le programme, car elle avait été invitée à jouer dans l’émission La Rosa de Guadalupe.

Bien sûr, il n’est pas certain qu’il démissionne du programme, comme avec Andrea Escalona et Galilea Montijo elle-même, à plus d’une occasion ils se sont absentés de Hoy, pour s’occuper d’autres projets où ils ont travaillé.

Cependant, pour le simple fait de savoir qu’il pourrait quitter temporairement le programme où il travaille depuis 20 ans, plusieurs ont tout de suite été surpris.

Legarreta a commenté qu’elle s’intéresse au programme qui est devenu très populaire en raison des épisodes qu’ils lancent, se référant aux situations actuelles de la société, l’animatrice connaît leur popularité et aimerait participer à un chapitre.

Cependant, il faudrait d’abord qu’il vérifie si les horaires n’entrent pas en conflit avec la programmation de Hoy, sûrement pour qu’il n’ait à s’absenter à aucun moment, et que ses fans continuent de prendre plaisir à le voir tous les jours.

Quelque chose que probablement peu d’adeptes de Andrea Legarreta Ils savaient, c’est qu’elle a avoué qu’à plus d’une occasion elle a démissionné du programme, en raison de certains conflits d’intérêts et peut-être de confrontations avec les producteurs, cependant elle est revenue.