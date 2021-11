Andrea Legarreta réagit au camouflet de Paulina Rubio dans ‘Hoy’

Andrea Legarreta parle du « mépris » que lui a fait Paulina Rubio | Instagram

Le célèbre conducteur Andrea Legarreta est devenue une tendance après que Paulina Rubio l’a snobée lors d’une émission en direct du programme Hoy, ce qui a sans aucun doute surpris les téléspectateurs.

Il y a quelques jours, Pauline Rubio Elle était l’une des invitées du matin Hoy, où elle a présenté son nouveau single Yo soy.

Cependant, ce qui a attiré l’attention, c’est que, lors de l’entretien avec les chefs d’orchestre Andrea Legarreta et Paul Stanley, « The Golden Girl » a pratiquement ignoré Andrea Legarreta, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas retourné pour la voir en répondant aux questions , ce qui pour certains était un léger.

Cependant, Legarreta a défendu Paulina en expliquant que ce n’était peut-être pas un snober, mais peut-être que Pau est plus facile à tourner d’un côté que de l’autre.

En fin de compte, elle est notre invitée, elle est dans notre maison. Et si elle veut regarder là-bas parce que c’est son côté, alors je dois la respecter.

C’est ainsi qu’elle fait savoir qu’elle ne l’a pas vraiment mal vu, car ce sont les téléspectateurs qui l’ont souligné.

Plus je suis vieux, plus je suis comme ‘Jaimito, le facteur’. J’aime éviter la fatigue. Donc, je préfère penser que ce n’était pas un léger. Je préfère penser que c’est vraiment son côté et il aime ça », a assuré l’animateur dans une interview accordée à divers médias.

De cette façon, Andrea Legarreta est allé plus loin sur le sujet, expliquant que la chanteuse avait mis quelques exigences pour apparaître dans l’émission, l’une d’entre elles, l’endroit où elle s’asseyait pour l’interview et qu’au final cela n’a pas été respecté. .

Hier, c’était une émission pleine de choses et ils ont mis 15 minutes à l’antenne pour le message du président, et tout fonctionnait, tout était serré. Donc, j’ai l’impression qu’elle aurait fait mieux, peut-être, assise là où j’étais. Mais comme nous étions déjà assis, il n’avait d’autre choix que de s’asseoir où j’étais », a expliqué Andrea.

De plus, le chauffeur a assuré qu’en lui disant au revoir, Paulina était amoureuse d’elle, car apparemment ce n’était qu’un manque de communication.

Il convient de mentionner que la rencontre entre Andrea et Paulina a généré beaucoup d’attentes et beaucoup de choses à dire parmi les utilisateurs, car il y a plus de 25 ans, Paulina était la petite amie d’Erik Rubín, qui est en fait le mari actuel de Legarreta.