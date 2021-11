Andrea Legarreta regarde au programme avec sa rivale Pati Chapoy

Andrea Legarreta confirme son projet avec le rival de Pati Chapoy | Instagram

L’un des chefs d’orchestre préférés de la télévision mexicaine est sans aucun doute Andrea Legarreta, qui a récemment surpris ses fans en apparaissant dans une autre émission qui n’est pas Hoy, à côté d’un des prétendus rivaux du journaliste. Pati chapoy.

L’animatrice de l’émission Hoy n’attire généralement pas l’attention dans les polémiques, la situation dans laquelle elle est impliquée dans l’une d’entre elles a été rare, la plus reconnue pourrait être celle dans laquelle Alfredo Adame l’a impliquée.

D’habitude Andrea Legarreta il reste hors de toute controverse, sa personnalité et son caractère l’aident beaucoup, même si bien sûr il n’en est pas exempt comme toute autre personnalité du milieu.

Récemment, on a appris qu’elle et son mari Erik Rubín sont apparus en tant que présentateurs officiels d’un événement international, nous parlons du 2021 International Balloon Festival, ce qui est frappant, c’est qu’ils sont apparus à côté de Facundo.

Contrairement au couple composé d’Andrea Legarreta et d’Erik Rubín, Facundo est une personnalité controversée et a eu des problèmes présumés avec d’autres personnalités de l’environnement, dont Pati Chapoy.

En plus de Televisa Facundo Il a travaillé avec d’autres sociétés telles que Fox et TV Azteca, où il rencontre le journaliste et sans hésitation l’une des personnes les plus importantes de la société et du programme Ventaneando.

Pendant deux jours que Andrea Legarreta et son mari a commencé à partager le contenu de ce beau festival, en partageant la présentation avec Facundo, qui travaillera dans l’entreprise qui est la concurrence directe de Televisa.

Pourquoi on dit que Facundo est un rival de Pati Chapoy

On dit que lorsque le chauffeur est arrivé à TV Azteca, l’animateur de Ventaneando n’a pas pensé que c’était une bonne idée, car c’est une personne controversée et irrévérencieuse, il croyait sûrement qu’il apporterait une mauvaise réputation à la chaîne de télévision.

Cependant, le conflit entre les deux a eu quelques frictions, en raison de la participation de Facundo à La Isla lorsqu’une forte confrontation avec Pati Chapoy s’est produite malgré cela, en même temps que cela s’est produit avec Lorena Herrera Facundo a tout nié.

Contrairement à Lorena Herrera, avec Pati Chapoy, l’animatrice a mentionné que c’était la production qui avait inventé tout le conflit pour attirer l’attention des téléspectateurs.

Après avoir pris sa retraite de TV Azteca, Facundo a été invité à une émission de Televisa, ce qui n’a pas semblé bon à Chapoy, qui l’a accusé d’être un traître via Twitter.