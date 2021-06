Andrea Legarreta répond à ceux qui soulignent que son mari Erik Rubín lui a été infidèle – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Après qu’Erik Rubín ait été aperçu lors d’une soirée accompagné d’une jeune et belle influenceuse, l’animateur Andrea Legarreta a répondu à la polémique en assurant que l’infidélité n’était pas vraie.

De plus, de manière humoristique, il a laissé entendre que maintenant vous ne pouvez plus danser avec quelqu’un pour éviter de penser qu’il fait quelque chose de mal.

Rappelons qu’Andrea Legarreta et l’ex Timbiriche ont récemment fêté leurs 21 ans et célébré ensemble la remise des diplômes d’une de leurs filles.

Lors de la diffusion en direct de la matinée ‘Hoy’, après avoir dansé entre ses collègues Paul Stanley et Raúl ‘El Negro’ Araiza, pour présenter la section ‘Petit-déjeuner et potins’, la célèbre femme a déclaré qu’elle n’allait plus danser avec personne pour éviter de nouvelles rumeurs.

“Mieux vaut ne plus danser et je m’assois, n’allez pas dire que je marche avec vous parce que je danse à côté de vous”, a-t-il déclaré en s’adressant à Paul puis à Raúl.

Immédiatement après, la conductrice Legarreta a été interrogée par sa partenaire et amie, Galilea Montijo, pour savoir si elle était avec ‘El Negro’ Araiza, ce à quoi les deux chauffeurs ont mentionné qu’ils l’étaient, car ils dansaient ensemble.

“Oui, nous marchons aussi, ainsi qu’Erik, s’il danse et qu’il y a quelqu’un à côté de lui, ils marchent aussi”, a déclaré Legarreta, tandis que Paul a assuré qu’ils marchaient parce que ‘El Negro’ Araiza avait déjà été vacciné.

Cette situation était la blague du moment, car Galilea Montijo s’est jointe à la moquerie et a demandé ce qu’ils diraient des baisers qu’elle et Andrea donnent, alors la femme d’Erik Rubín a choisi de convoquer un baiser entre tous.

“On ferait mieux de s’embrasser pour qu’ils continuent à se dire”, a conclu la célèbre conductrice qui se dit très amoureuse de son mari.