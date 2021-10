Andrea Legarreta révèle le motif du procès avec Anette Cuburu | Instagram

Lorsqu’une célébrité de la télévision comme Andrea Legarreta se dispute avec une autre personnalité célèbre, c’est quelque chose qui deviendra immédiatement connu, surtout lorsqu’il s’agira de défendre le Programme d’aujourd’hui, où il travaille depuis plus de 13 ans.

Andrea Legarreta eu une altercation avec une autre animatrice de télévision célèbre qui travaille actuellement sur la compétition, Anette Cuburu est animatrice de Viens la joie, récemment le compagnon de Galilée, Montijo, a fait de fortes révélations.

Ceux-ci étaient associés au conflit qu’il a eu avec son ancien partenaire, qui était aujourd’hui l’hôte du programme pendant les étapes 6 et 7 de celui-ci, participant de 2008 à 2013.

Vous pouvez sûrement déjà imaginer où va l’affaire et c’est qu’Anette a fait quelques commentaires sur son temps dans l’émission du matin de la société Televisa, à laquelle pour Legarreta ce n’était pas bon du tout.

L’épouse du chanteur Erik Rubín a commenté dans une interview avec Mara Patricia Castañeda le conflit qu’elle a eu avec Cuburu et qui, soit dit en passant, n’a apparemment jamais été résolu, donc s’ils ont déjà eu une amitié qui semble être non, une relation qui ils avaient est complètement cassé.

Andrea Legarreta révèle le motif du procès avec Anette Cuburu | Instagram andrealegarreta

Anette aurait commencé à commenter que Andrea Legarreta Elle avait inventé une rumeur à son sujet, quelque chose que le chauffeur de Hoy ne pensait évidemment pas bien du tout, c’est pourquoi elle a décidé de l’affronter et de lui demander directement.

Dans le but de clarifier les doutes qu’ils avaient ou dans le cas où Cuburu parlait effectivement, Andrea préférait sûrement qu’il le lui dise face à face.

Il semble que ce soient d’autres personnes qui avaient déclenché ces rumeurs et qu’Anette devrait être en colère contre d’autres personnes et non contre elle, car la rumeur a commencé qu’elle avait une relation avec Raúl Araiza.

Cela affecterait à la fois sa vie personnelle et professionnelle, puisqu’il était marié à l’un des directeurs de la télévision Alejandro Benítez depuis 2004, Legarreta a ajouté qu’en cas de conflit avec elle, il n’utiliserait pas ses secrets contre lui.

Il y a quelques années Anette cuburu Il a laissé entendre sur son compte Instagram qu’il avait effectivement eu un conflit avec Andrea Legarreta, mais il n’a commenté rien d’autre.

Depuis 2019, Cuburu a rejoint les rangs du programme Venga La Alegría, en compagnie des chefs d’orchestre Cynthia Rodríguez et Capi Pérez.