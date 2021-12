Andrea Legarreta révèle qu’elle a retiré ses implants en silicone | INSTAGRAM

Récemment, le célèbre animateur de l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI, Andrea Legarreta, avouait une situation très intéressante pour les téléspectateurs en plein programme de l’émission.

Et c’est le compagnon de Shanik berman, Galilea Montijo, Arath de la Torre et Paul Stanley Il parlait à ses collègues de Michelle Renaud, qui a récemment avoué avoir retiré ses implants en silicone car cela lui cause des problèmes de santé.

C’est alors qu’en parlant de la note, le célèbre était chargé de donner le exclusif pour son propre spectacle, rapportant qu’elle avait également retiré ses propres implants, avec lesquels elle s’est rendue un peu plus voluptueuse.

« Si je ne leur avais pas dit mais je les ai aussi enlevés. j’ai enlevé le implants, je ne l’avais pas commenté mais c’est exclusif pour AUJOURD’HUI », a avoué l’actrice assurant que certaines femmes ont tendance à avoir des difficultés avec cette procédure.

Ayant fait cette déclaration dans la note de Michelle Renaud J’en profite pour souligner à quel point il est important d’être honnête, ainsi que de donner la priorité à votre santé avant l’esthétique, car beaucoup de gens ont eu ces malaises mais afin de ne pas les enlever ils n’ont rien dit et généré un syndrome .

« C’est une maladie qui s’attaque à la racine, si votre corps rejette les implants de 1000 manières, c’est parce qu’il n’arrête pas d’être un objet, ou qu’il peut générer une maladie immunitaire, mais ce n’est pas pour que ceux qui en souffrent aient peur moi. N’ayez pas peur », vous demandant seulement de faire preuve de prudence.

Andrea Legarreta a avoué qu’elle avait pris cette décision en raison de son âge, cherchant à être en aussi bonne santé que possible et aussi à se sentir bien dans sa peau, ce qui est finalement la chose la plus importante de toutes.

« J’ai décidé pas précisément parce que je me sentais mal ou parce que j’avais une maladie, c’était parce que je ne voulais plus avoir ce plastique à l’intérieur. Il faut aller voir un professionnel, il faut bien le faire et la vérité c’est que tu récupères vite. C’était une décision personnelle », a-t-il conclu.