Andrea Legarreta se déguise en clown sinistre dans Hoy

Andrea Legarreta fait ressortir son côté sombre au milieu de Hoy, « Siniestra »

Sinistre, enfin la belle Andrea Legarreta a pris un côté inédit d’elle en entier Programme d’aujourd’hui et il s’est avéré assez sombre. La belle présentatrice avec le plus long service le matin La star de Televisa a remporté les palmes du meilleur costume d’Halloween le 29 octobre.

Le cirque de la terreur à Aujourd’huiC’était le nom du spectacle auquel les téléspectateurs du programme Hoy ont assisté hier et Andrea Legarreta Martínez est devenue la reine en se transformant en un sinistre petit clown.

La femme d’Erik Rubín a été surprise lorsqu’elle est apparue vêtue de bas rayés blancs et noirs et d’un costume de clown avec tutu, bretelles et les grandes boules caractéristiques devant, toutes de couleurs différentes. Pour compléter la tenue d’Andrea Legarreta, elle portait une paire de longs gants également en noir et blanc, un petit chapeau avec des détails sur la tête, mais sans aucun doute ce qui a suscité les applaudissements était le maquillage.

L’actrice a également utilisé une perruque en noir et rouge, qu’elle a combinée avec son maquillage. Andrea Legarreta était peinte complètement en blanc sur son visage, avec des ombres très sombres dans ses yeux et autour d’eux et beaucoup de rouge autour, pour le rendre encore plus sinistre, la communicatrice a mis des lentilles de contact qui lui ont donné un effet spécial.

Andrea Legarreta fait ressortir son côté sombre au milieu de Hoy, « Siniestra ». Photo : Instagram.

Andy était très reconnaissant envers l’équipe de coiffure, de maquillage et d’usurpation d’identité de Televisa pour le travail incroyable qu’ils ont fait avec elle pour Hoy. La présentatrice de télévision a partagé quelques photographies dans lesquelles elle apparaît avec Paul Stanley, qui était également un clown sinistre et avec eux, elle a assuré à ses abonnés qu’ils avaient peur et en ont profité pour remercier.

La plupart des téléspectateurs pensaient que le meilleur costume était celui d’Andrea ; cependant, les autres chefs ont également été personnifiés avec le thème du cirque.

Les photographies ont été partagées sur le compte officiel de Andrea Legarreta il y a un jour et a dépassé les cent mille réactions sur le célèbre réseau social. Les adeptes n’ont pas cessé de louer le costume de Legarreta et d’assurer qu’il fait peur.

D’autres costumes qui pourraient être appréciés à Hoy étaient une diseuse de bonne aventure moustachue, Tania Rincón; le présentateur du cirque, Raúl Araiza ; une belle et sinistre trapéziste, Andrea Escalona ; parmi d’autres qui avaient l’air vraiment sinistre.