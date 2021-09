in

Andrea Legarreta sur le point de se faire embrasser par un chauffeur ! | Instagram

L’actrice et animatrice de Programme d’aujourd’hui qui est apparemment celui qui a été dans le programme le plus longtemps jusqu’à présent est Andrea Legarreta, qui tout au long de son séjour dans ledit programme a eu quelques fois où l’un d’eux s’est senti mal à l’aise, c’était quand un de ses collègues a essayé de l’embrasser.

Cette nouvelle est l’une des plus récentes, précisément le 9 septembre, où, comme d’habitude, certains conducteurs étaient prêts à commenter les notes les plus récentes.

Plus précisément, ils parleraient de l’actrice Sofía Castro, qui est la fille de deux célébrités importantes dans le monde du divertissement, Angélica Rivera et José Alberto Castro, le frère de Verónica Castro.

C’était son compagnon le journaliste et animateur Shanik berman qui a joué dans cette situation un peu mal à l’aise pour Andrea Legarreta.

Alors qu’ils ont partagé des notes sur la jeune actrice qui est apparue à l’écran pour parler d’opinions et d’abus oraux, elle a donc généralement tendance à l’ignorer ou de manière plus graphique lorsqu’elle a mentionné qu’elle décidait de les jeter.

Une fois qu’ils ont fini de parler de cette note, c’est précisément Berman qui a partagé le premier commentaire où il a mentionné qu’elle avait aimé le baiser qu’elle avait donné au petit ami, même dans un mouvement rapide elle s’est levée et a dit : « On s’entraine » ? Alors qu’il se rendait à l’endroit où Legarreta était assis.

Ce mouvement rapide a surpris les conducteurs qui les accompagnaient, Galilée Montijo, Paul Stanley et Arath de la Torre, cependant, celui qui a été le plus surpris et même a réagi était Andrea elle-même, qui a baissé un peu la veste de son partenaire pour qu’elle puisse s’asseoir.

Parce que la production du Hoy Program semble être attentive à tous les détails que les chefs d’orchestre font, ils en ont profité pour reproduire une petite partie de la chanson de “Camila – Embrasse-moi“, ce qui s’est parfaitement combiné avec la situation extrêmement inconfortable de la femme d’Erik Rubín.

Les réactions des chauffeurs étaient peut-être comme prévu, Galilea une fois que Shanik s’est assis lui a dit de se calmer un peu car ils étaient mariés, c’était comme une sorte de réprimande peut-être.

Plus tard, Legarreta, avec toute la douleur du monde, a essayé de détourner le problème en continuant avec le numéro de Sofía Castro, mentionnant les réactions qu’elle avait eues aux commentaires négatifs, peut-être pour détourner un peu l’attention, cependant, son partenaire Arath s’en est rendu compte et n’hésita-t-il pas à lâcher un sourire évoquant ce baiser non donné.