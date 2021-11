Andrea Legarreta trahie ?, Paulina Rubio arrive à Hoy

Andrea Legarreta trahie, l’ancien Érik Rubín arrive à Hoy | Instagram

Trahison de Andrea Legarreta?, Pauline Rubio, l’ancien partenaire d’Érik Rubín est apparu sur le Hoy Program pour présenter son nouveau single, « Yo Soy » et bien sûr, son arrivée en tant que star du matin de Televisa a rappelé à beaucoup Andrea Legarreta.

La fille en or est arrivée avec enthousiasme sur le forum de Aujourd’hui et elle a été interviewée par Raúl Araiza et Galilea Montijo, ce qui soulève encore plus de spéculations quant à savoir si la présence de Paulina Rubio dérangerait la belle Andrea Legarreta, la femme d’Érik Rubín.

Ce n’est un secret pour personne que Rubín a eu une romance intense avec Paulina Rubio à son époque en tant que membre de Timbiriche et ce n’est un secret pour personne que Rubio et Alejandra Guzmán ont même croisé des chansons de rivalité pour l’amour d’Érik.

D’après ce qui a été partagé par le père de Nina et Mia, il était avec Pau alors qu’elle avait une cour formelle avec quelqu’un d’autre qu’il lui a demandé de quitter, mais avec l’un ou l’autre prétexte il ne l’a pas fait ; Cependant, la chanteuse l’a très mal vue lorsque Rubín a croisé la route d’Ale Guzmán et qu’ils ont commencé à sortir ensemble.

Paulina a demandé à Érik de quitter Alejandra Guzmán et de rester avec elle, indiquant qu’elle avait déjà mis fin à leur relation, mais maintenant c’était Rubín qui ne quitterait pas La Guzmán, lui donnant les mêmes excuses qu’elle avait données.

Photo : Instagram.

C’est cette rivalité qui a donné naissance à deux chansons célèbres de Paulina Rubio et Alejandra Guzmán, « Mío » et « Ey Güera ». Ils assurent que le même promoteur appartenait aux deux interprètes donc il n’a pas cessé d’en profiter pour obtenir des succès.

Ce qui a maintenant surpris beaucoup, c’est que lors de l’interview sur le programme Hoy, The Golden Girl a souligné qu’une tournée est à venir avec un personnage qui a été son rival et qu’ils vont même mettre les gants sur scène, bien sûr, beaucoup d’entre eux affirme qu’il s’agit d’Alejandra Guzmán.

Apparemment, l’ex du mari de Andrea Legarreta ils se réuniront sur scène comme dit il y a des mois, après qu’il a été souligné qu’il y avait beaucoup de différences entre eux ; Pourtant, les propos de la fille de Susana Dosamantes le confirmeraient.

Paulina a également parlé du processus qu’elle a traversé pendant la pandémie, assurant qu’elle était assez triste d’être loin des médias et de son public et pensant même qu’il n’y aurait probablement plus de concerts. Le chanteur a partagé qu’il s’agissait de moments de réflexion sur tout ce dont les êtres humains devraient s’occuper.