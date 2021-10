Andrea Legarreta veut retrouver l’actrice Adela Noriega | Instagram

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était depuis 2008, lorsque nous avons vu pour la dernière fois le actrice Adela Noriega joue un rôle dans un feuilleton et depuis lors, on n’a plus entendu parler d’elle, tant de gens sont intrigués par sa vie actuelle.

Le 24 octobre dernier, Adela Noriega a fêté ses 52 ans et ses admirateurs, comme prévu, se sont souvenus d’elle sur les réseaux sociaux sur des pages dédiées à l’actrice, puisque, comme on le sait, elle n’a pas de réseaux sociaux officiels.

Et c’est que depuis plusieurs années, on ne sait absolument rien de l’actrice de feuilletons tels que « Real Love », « Quinceañera », « Simply Maria », « Le privilège d’aimer », « Le printemps », parmi tant d’autres .

En raison de ce qui précède, récemment, dans la célèbre émission du matin Hoy, ils se sont souvenus de l’actrice en raison de son 52e anniversaire et ont déclaré qu’ils étaient extrêmement étranges la façon dont Adela Noriega avait disparu de la vie publique.

C’est pour cette raison que Andrea Legarreta Il a demandé au public que quiconque possédait une photo de l’actrice la partage avec la production de l’émission Hoy.

Et c’est que la femme d’Erik Rubín assure que peu importe à quel point l’endroit où il vit maintenant est caché, dans toutes les parties du monde, vous trouverez toujours un Mexicain qui peut la reconnaître.

Bien qu’il y a quelques semaines, depuis La Casa de los Famosos, l’émission de téléréalité à laquelle participe actuellement Alicia Machado, elle a annoncé qu’elle sait où vit Adela Noriega.

Eh bien, selon l’ancienne Miss Univers, l’actrice de feuilleton aurait sa résidence en Floride, aux États-Unis, cependant, ce n’est malheureusement pas une version confirmée.

Il convient de noter que la dernière telenovela dans laquelle nous avons apprécié la performance d’Adela Noriega était dans « Fuego en la Sangre », où elle partageait le générique avec l’acteur Eduardo Yáñez, et ils étaient même les protagonistes de cette histoire.

Pour cette raison, les dernières scènes qu’Adela Noriega a enregistrées pour une telenovela étaient précisément celles de la production de Salvador Mejía, il convient de noter que cette histoire a été diffusée via la chaîne Las Estrellas en 2008.

Depuis lors, on sait peu ou rien de l’actrice qui a fait soupirer des millions de téléspectateurs avec son rôle de Matilde dans Amor Real où elle a partagé la scène avec des acteurs tels que Helena Rojo, Fernando Colunga, Mauricio Islas, Mariana Levy, entre autres.