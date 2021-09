Andrea Meza concentrera le règne de Miss Univers sur l’activisme et la lutte contre le sida – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Andrea Meza ne s’inquiète pas d’être la Miss Univers qui aura le moins de temps pour détenir ce titre. Ni pour l’afficher lors d’une pandémie qui ne semble pas s’apaiser.

« Au début, je me sentais un peu triste, mais je suis arrivé à la compétition avec ça en tête, je savais que ce serait un règne court, alors j’étais déterminé à en tirer le meilleur parti à 100 % et à profiter de chacune de mes journées. comme Miss Universo », a déclaré le Mexicain jeudi lors d’une cérémonie à New York.

Meza, la troisième Mexicaine à être couronnée Miss Univers, aura le règne le plus court de l’histoire en raison de la pandémie de COVID-19. Il a été couronné en mai de cette année après qu’il n’y ait eu aucun concours en 2020, et la prochaine édition pourrait être ce même décembre.

“Nous devons également garder à l’esprit que (avec) la situation mondiale que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites comme par le passé”, a déclaré Meza. “Dans cet esprit, je fais tout ce que je peux et je me donne à cent pour cent.”

Et bien, a-t-il ajouté, la date à laquelle son règne prendra fin “n’est pas figée”, a-t-il déclaré avec le sourire. “Qui sait, ce ne sera peut-être pas en décembre.”

La Mexicaine de 26 ans est en effet dévouée à l’activisme sur plusieurs fronts et jeudi elle s’est mise au travail pour aider la Commission Latino sur le SIDA, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la propagation de cette maladie et du virus VIH. chez les hispaniques aux États-Unis.

Meza a été nommée dans la présentation marraine de la commission pour cette année.

« Je viens d’un pays où parler du sida et du VIH est un tabou, où on ne peut toujours pas parler librement du sujet, où les gens ne connaissent toujours pas tout le soutien qu’on peut obtenir, de tous les médicaments qui sont disponibles, ” dit-il. .

Meza a déclaré qu’elle se sentait “très honorée” de collaborer avec l’organisation et “très engagée” à aider sa cause, “quel que soit le titre ou la couronne”.

Le SIDA continue d’affecter de manière disproportionnée les Hispaniques aux États-Unis. Guillermo Chacón, président de la commission, a déclaré jeudi à l’AP que les Hispaniques représentaient 22% des nouvelles infections à VIH dans le pays.

Meza a succédé à Miss Univers 2019, la Sud-Africaine Zozibini Tunzi, qui, en raison de problèmes liés à la pandémie, a eu le règne le plus long de l’histoire.

La beauté mexicaine a étudié l’ingénierie des systèmes et travaille comme militante pour les droits des femmes, ainsi que dans la promotion du tourisme dans son État d’origine, Chihuahua. Il a également collecté des fonds pour les pauvres en Inde, en Indonésie et en Chine. Elle est maquilleuse certifiée, mannequin et végétalienne.

Et pour l’instant, il semble avoir un programme chargé : mercredi, il a participé à une célébration de la fête de l’indépendance du Mexique au cours de laquelle l’emblématique Empire State Building a été illuminé aux couleurs de son drapeau : rouge, blanc et vert.

Meza a également eu des mots pour les milliers d’immigrants qui tentent de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis chaque mois. La Miss Univers a déclaré jeudi qu’elle reconnaissait leur “force” et leur “détermination” et a appelé le gouvernement américain à amoindrir la main lourde à leur encontre.

“Je voudrais inviter (les États-Unis) à être plus ouverts, à être plus aimants, à n’avoir aucune barrière dans l’humanité et à tendre la main aux personnes qui en ont besoin”, a-t-il déclaré.

Les deux autres Mexicaines à détenir le titre de Miss Univers sont Lupita Jones (1991) et Ximena Navarrete (2010).

Source : Cependant