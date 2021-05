Andrea Meza confirme-t-elle sa romance avec le tiktoker Ryan Antonio?

À cet égard, Miss Univers 2020 a répondu: «C’est une question très compliquée. Ce que je vais vous dire, c’est que nous nous sommes rencontrés via les réseaux sociaux, nous parlons depuis un moment maintenant, nous nous sommes déjà rencontrés en personne et nous sortons ensemble ».

Ryan Antonio et Andrea Meza. (Capture d’écran.)

En fait, avant la finale du concours de beauté, Andrea a eu un live pendant lequel il y avait un lien avec Ryan Antonio.

Les propos du tiktoker ont soulevé des soupçons car en plus de lui demander à quelle heure il allait chercher le pain, il lui a dit: «Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre compétition, mais je sais que vous allez gagner, car je vu vos vidéos de votre préparation, sur Instagram et Tiktok et vous avez l’air incroyable ».

Plus suspecte encore fut la réponse de Andrea Meza, qui a répondu avec un: «La vérité est que je ne m’y attendais pas, quelle agréable surprise Ryan, de te voir ici. Je dois vous dire que vous êtes l’un de mes professeurs d’anglais, car je pratique avec vous tous les jours »… Tous les jours? Le diriez-vous parce que vous ne manquez jamais vos vidéos sur TikTok ou parce que ces tourtereaux sont vus au quotidien?