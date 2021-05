Andrea Meza déménage de Chihuahua à New York pour son règne d’un an en tant que Miss Univers – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La couronne de Miss Univers 2021 est revenue au Mexique. Andrea Meza a pris la première place du prestigieux concours qui s’est déroulé ce dimanche au Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Floride. Comme chaque année, la finale du concours a été marquée par des surprises et des polémiques occasionnelles; cependant, ce fut une soirée pleine de glamour et de discours inspirants. Mais au-delà de remporter le titre, le Mexicain devra également remplir certaines tâches.

Malgré sa popularité, le concours de beauté a été mêlé à une controverse, souvent considérée par certains comme un événement superficiel. Cependant, les gagnants ne portent pas seulement la couronne luxueuse, ils ont également des obligations; ici, nous vous disons ce qu’Andrea Meza devrait faire en tant que Miss Univers.

L’Organisation Miss Univers (MUO) est en charge de la réalisation du concours de beauté. Il s’agit d’une association mondiale axée sur l’autonomisation des femmes et la création d’opportunités de réussite et de soutien aux femmes pour atteindre leurs objectifs.

Le règne de Chihuahuan, âgé de 26 ans, durera un an. La seule Miss Univers à porter la couronne pendant environ deux ans était son prédécesseur Zozibini Tunzi, la représentante de l’Afrique du Sud qui a remporté la couronne en 2019, en raison de la pandémie de covid-19.

En tant que Miss Univers, Andrea Meza se rendra dans diverses régions du monde pour mener des activités humanitaires et soutenir des événements caritatifs. Il mènera des actions de lutte contre les maladies et de prévention du SIDA, ainsi que des travaux altruistes dans les communautés marginalisées.

L’ingénieur logiciel et le modèle doivent assister à davantage d’événements commerciaux ou promotionnels, organisés à la fois par l’organisation Miss Univers et les commanditaires du concours, qui mettront des vêtements, des accessoires et des produits de maquillage à la disposition du gagnant.

Andrea Meza doit déménager à New York, aux États-Unis, d’où elle exercera ses activités de Miss Univers. Selon le New York Times, le Mexicain s’installera dans un appartement luxueux dans un quartier prestigieux de la Grosse Pomme. Vous ne paierez ni le loyer, ni les frais de nettoyage et de nourriture, car ceux-ci seront couverts par l’organisation.