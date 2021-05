Andrea Meza, Miss Univers 2021, précise si elle a une liaison avec le célèbre Tiktoker – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Andrea Meza, lauréate du concours de beauté Miss Univers 2021, continue de parler d’elle, car des aspects de sa vie personnelle et professionnelle ont été découverts à son sujet. Il y a même eu des spéculations sur sa vie amoureuse, à tel point que la possibilité qu’elle ait perdu sa couronne pour avoir prétendument été mariée a même été mise sur la table. Cependant, peu de temps s’est écoulé et cette possibilité a été refusée. Andrea Meza n’est pas mariée et ne perdra pas son titre de gagnante du concours, mais est-elle actuellement dans une relation amoureuse?

La gagnante du concours de beauté Miss Univers 2021 a été interrogée sur sa vie personnelle. Êtes-vous actuellement amoureux? A un petit ami? La jeune femme de Chihuahua a expliqué qu’elle sortait actuellement avec un tiktoker américain nommé Ryan Antonio.

Au programme À la maison avec Telemundo, à travers une émission en direct, Andrea Meza a été surpris par un lien de Ryan Antonio, un tiktoker américain, qui se disait fan du mannequin mexicain.

“C’est cet Américain qui aime les feuilletons Telemundo, il aime tout ce qui est en espagnol, je l’ai découvert sur Tiktok et j’ai dit: ‘Ce garçon doit être avec nous à la maison avec Telemundo”, ont-ils présenté au tiktoker pendant l’émission concours de beauté spécial.

“Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre compétition, mais je sais que vous allez gagner, car j’ai vu vos vidéos de votre préparation, sur Instagram et Tiktok et vous avez l’air incroyable”, a déclaré le tiktoker Ryan à Andrea Meza pendant Live.

«La vérité est que je ne m’y attendais pas, quelle agréable surprise Ryan, de te voir ici. Je dois vous dire que vous êtes l’un de mes professeurs d’anglais, car je pratique avec vous tous les jours », a réagi Andrea Meza.

De plus, sur les réseaux sociaux, la bonne relation est devenue visible, car le tiktoker Ryan a partagé une image dans laquelle il est apparu à côté de Meza. Il portait une cravate de drapeau mexicain pour soutenir le mexicain le jour du concours.

Enfin, face aux questions de savoir s’ils sont ou non en couple, dans une interview avec Al Rojo Vivo, Andrea Meza a répondu. Il a assuré qu’ils sortaient actuellement. Ils apprennent à se connaître.

“Est-ce que je veux que vous clarifiiez si Ryan est votre ami ou votre petit-ami?” Ont-ils demandé à Al Rojo Vivo.

«C’est une question très difficile. Ce que je vais vous dire, c’est que nous nous sommes rencontrés via les réseaux sociaux, nous parlons depuis un moment maintenant, nous avons pu nous rencontrer en personne et nous sortons ensemble », a répondu Andrea Meza.

