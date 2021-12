Andrea Meza rejoint le réseau de télévision Telemundo

. Andrea Meza est la nouvelle correspondante nationale de Telemundo.

Après avoir couronné Miss Inde, Harnaaz Sandhu, en tant que nouvelle Miss Univers lors de la diffusion hier soir de la 70e édition du concours international, Andrea Meza de México, la désormais ancienne Miss Univers, entame une nouvelle étape en tant que correspondante de divertissement pour Telemundo.

Échanger sa couronne contre un micro Tableau contribuera aux programmes nationaux de divertissement du réseau, y compris « En Casa con Telemundo » et « Latinx Now ! », en plus des spéciaux.

« Je suis très reconnaissante des opportunités que la vie m’offre et très excitée de commencer cette nouvelle étape de ma vie professionnelle avec ma famille Telemundo », a déclaré la reine de beauté d’origine mexicaine après avoir rejoint le réseau hispanique.

« Andrea a montré au monde qui elle est, ce qui la passionne et ce qu’elle est capable d’accomplir lorsqu’elle a remporté le titre convoité de Miss Univers lors de la 69e édition du concours cet été », a-t-elle déclaré. jour de Ronald, président du divertissement et du contenu de Telemundo. « Aujourd’hui, nous sommes heureux d’accueillir Andrea dans la famille Telemundo et de la voir partager ses talents avec nos téléspectateurs à travers le pays. »

Ce qu’il faut savoir sur Andrea Meza, la nouvelle star de Telemundo

Représentant votre pays, le Mexique, Andrea Meza de la ville de Chihuahua a été couronnée lauréate de la 69e édition de Miss Univers lors de la diffusion exclusive Telemundo du concours international en mai dernier.

Au cours de cette année, Tableau Il a participé à des événements spéciaux de Telemundo tels que les « Billboard Latin Music Awards » et le « Macy’s Thanksgiving Day Parade ».

La jeune Mexicaine a un diplôme en ingénierie informatique et est une militante axée sur les droits des femmes, la sensibilisation au VIH et l’éradication de la violence sexiste. Elle est également certifiée maquilleuse, mannequin et ambassadrice officielle du tourisme de sa ville natale, Chihuahua. En dehors de son travail professionnel, elle est passionnée par le fait de rester active et de mener une vie saine, ainsi que de pratiquer des sports extrêmes.

