. Andrea Meza répond aux critiques pour avoir un petit ami

Miss Univers 2021 Andrea Meza a répondu aux vives critiques d’une internaute qui lui a dit que si elle voulait avoir une romance, alors mieux elle aurait donné à une autre la possibilité d’être reine. Meza a immédiatement répondu, précisant que ce qu’il fait de sa vie privée n’affecte en rien son travail.

L’utilisateur a écrit ce qui suit à propos de Meza et de son petit ami, le tiktoker nommé Ryan Antonio. “Très beau couple et tout”, a écrit l’internaute. “Mais si ce que je voulais c’était être une petite amie, j’aurais donné à quelqu’un d’autre l’opportunité de participer. Finalement le Mexique gagne et elle devrait se concentrer sur sa position, pas sur le fait de passer son père avec son petit ami, ça donne honnêtement une mauvaise image.

Ce à quoi Meza a répondu : “Chacun décide comment gérer sa vie privée. Le gros problème auquel les femmes sont confrontées dans le milieu de travail est qu’elles pensent que si elles ont une famille (petit ami, mari, enfants, etc.) elles ne donneront pas de l’ampleur à un poste important car elles sont “distraites”. Beaucoup d’entre nous ont montré que ce n’est pas le cas et les femmes ne devraient pas être jugées sur ce facteur. Je travaille à 100% dédié à mon travail et je gère mon temps libre à ma guise, sans le cacher car c’est l’image que je veux donner : une vraie femme qui sait maintenir un équilibre dans sa vie ».

Andrea Meza est ingénieur logiciel. Elle est également défenseure des droits des femmes et contre les violences de genre. Elle est également ambassadrice du tourisme pour Chihuahua. Le modèle est diplômé de l’Université autonome de Chihuahua en tant qu’ingénieur système, une carrière dominée par les hommes. Ce n’est pas tout, Meza a une entreprise de vêtements de sport, appelée: “amaw” (par Andrea Meza ActiveWear).

Le lendemain, elle a été couronnée Miss Univers, la rumeur disait que Meza était mariée. Il convient de mentionner que l’une des règles strictes pour participer au concours Miss Univers est que les participants ne peuvent pas être mariés.

Les rumeurs sont apparues après que des photographies de Meza en robe de mariée ont été révélées posant avec le prétendu marié sur des rochers. Mais tout est devenu clair lorsque le mannequin a expliqué qu’il s’agissait de photos pour promouvoir l’état de Chihuahua.

Andrea Meza a confirmé sa romance avec Ryan Antonio en mai

Meza a confirmé sa romance avec le tiktoker Ryan Antonio en mai. Depuis, Meza et Ryan n’ont cessé de partager des messages, des moments, des images et beaucoup de flirt avec leurs followers sur les réseaux sociaux, montrant clairement qu’ils sont très amoureux.