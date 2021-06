Andrea Meza tiendrait une réunion officielle avec López Obrador – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Andrea Meza profite d’un exploit dans lequel elle a investi beaucoup de temps et d’efforts : être Miss Univers. Depuis qu’elle a été couronnée le 16 mai, la jeune femme a commencé ses activités et, dit-elle, mettra beaucoup d’efforts sur des questions telles que la violence contre les femmes et dans le soutien aux enfants atteints de fente labiale et palatine, ainsi qu’à montrer à toutes les filles que c’est ce qui quel que soit votre rêve, vous pouvez le réaliser si vous vous y préparez.

“L’un de mes premiers voyages sera avec Smile Train au Mexique pour travailler sur ce projet, qui fait des chirurgies de fente palatine, aidant les enfants à retrouver leur façon de manger et leur apparence, car parfois les enfants peuvent être cruels et la façon dont peut affecter votre croissance, votre estime de soi. Ils travaillent la chirurgie et apportent un soutien aux familles », a-t-il commenté.

Son triomphe, à la fois célébré et critiqué par ceux qui remettent en cause ce type de concours, a été applaudi par le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui l’a félicitée sur Twitter.

“C’était incroyable de recevoir les félicitations de personnes que j’ai admirées, de personnes très importantes dans notre pays, j’ai pu voir et recevoir les félicitations de notre président et s’ils cherchent à avoir une réception officielle, c’est encore à voir , on est dans l’accommodation des agendas , c’est encore un peu incertain mais qu’on cherche à avoir l’approche, on cherche”, a partagé le modèle mexicain.

Lors de son premier voyage au Mexique, qui n’a pas encore de date précise, elle rencontrera l’Institut municipal des femmes de Ciudad Juárez, pour voir de nouvelles façons de travailler pour éradiquer la violence à l’égard des femmes.

En revanche, Andrea a été accompagnée tout au long de ce processus par son partenaire, Ryan Antonio, un tiktoker qui a montré dans de petites vidéos quelques instants avec elle avec des touches d’humour. Concernant le fait d’avoir un partenaire de vie à ce moment de sa vie, la jeune femme a partagé.

“Bien sûr, pour moi, il est très important de faire passer ce message que vous pouvez avoir les deux, que vous pouvez réussir dans votre vie personnelle et que vous pouvez aussi avoir un partenaire sentimental et les combiner et que votre partenaire célèbre votre triomphe et longue vie le succès avec vous, pour moi c’est quelque chose de super important et que j’ai beaucoup apprécié ».