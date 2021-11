Andrea Mitchell laisse Al Gore pousser l’agenda alarmiste sur le réchauffement climatique

Jeudi après-midi, l’hôte de MSNBC Andrea Mitchell a consacré un segment à laisser l’alarmiste environnemental et l’ancien vice-président Al Gore promouvoir ses vues anti-combustibles fossiles alors qu’il se préparait à participer au sommet sur le climat de Glasgow.

L’animatrice de MSNBC a félicité Gore d’avoir contribué à rendre son alarmisme plus populaire selon certains sondages, et s’est inquiétée du fait que l’ancien président Donald Trump avait sapé les efforts de son invité pour sauver le monde.

Mitchell a commencé le segment en soulignant les sentiments anti-fossiles qui poussent les pays à essayer de réduire la consommation :

Face au changement climatique rapide, de plus en plus de pays s’engagent à réduire le charbon et à intensifier le déploiement de l’énergie verte. Mais, notoirement absents de cet engagement, les plus grands brûleurs de charbon du monde, y compris les États-Unis.

Après avoir fait venir Gore pour une interview en direct, Mitchell a commencé par demander s’il craignait que ses efforts ne soient compromis par les pertes électorales des démocrates : « Nancy Pelosi vient de reconnaître que c’était une mauvaise – clairement une mauvaise semaine ici pour les démocrates. Petites marges démocrates à la fois à la Chambre et au Sénat Maintenant, cela va-t-il être beaucoup plus difficile de faire adopter une législation importante ?

Elle a suivi :

Après que l’ancienne vice-présidente ait noté que certaines entreprises et jeunes groupes républicains se sont déplacés vers la gauche sur la question du réchauffement climatique, Mitchell a crédité son invité libéral : « Eh bien, en fait, vous savez, vous avez tout à fait raison. Les sondages vont tous dans ce sens – les jeunes veulent ce changement – ​​le monde des affaires le veut – tout a changé. Et, en grande partie, vous savez, vous êtes en grande partie responsable du changement d’attitude.

Elle a rapidement invoqué le documentaire alarmiste de Gore, An Inconvenient Truth, d’il y a environ 15 ans, alors qu’elle s’inquiétait du fait que Trump avait contrecarré l’agenda libéral du film discrédité :

Cela fait 15 ans, cependant, que An Inconvenient Truth est sorti. Combien de terrain avons-nous perdu à cause de l’inaction et des reculs sous le président Trump – l’ancien président Trump – au cours des 15 dernières années, vous savez ? Avons-nous perdu tellement de temps que nous ne pourrons pas en récupérer ?

Il n’a pas été mentionné que plusieurs des prédictions faites par le film ne se sont pas réalisées, car le mont Kilimandjaro a continué à avoir beaucoup de neige et le parc national des Glaciers a dû retirer discrètement un panneau prédisant que la glace aurait disparu d’ici 2020, sans parler des ours polaires qui ont prospéré au cours des 15 dernières années.

Ce segment de propagande de gauche était en partie sponsorisé par Dell. Leurs coordonnées sont liées.

La transcription suit :

Rapports Andrea Mitchell

4 novembre 2021

12 h 32, heure de l’Est

ANDREA MITCHELL : Face au changement climatique rapide, de plus en plus de pays s’engagent à réduire le charbon et à intensifier le déploiement de l’énergie verte. Mais, visiblement absents de cet engagement, les plus grands brûleurs de charbon du monde, y compris les États-Unis.

Et l’ancien vice-président et militant pour le climat Al Gore nous rejoint maintenant depuis Glasgow. … Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé là-bas, mais je veux avoir votre avis sur le Engagement des États-Unis à lutter contre le changement climatique et comment cela pourrait être affecté par les pertes électorales démocrates. Nancy Pelosi vient de reconnaître que c’était une mauvaise – clairement une mauvaise semaine ici pour les démocrates. Petites marges démocrates à la fois à la Chambre et au Sénat Maintenant, va-t-il être beaucoup plus difficile de faire adopter une législation importante?

(AL GORE)

Craignez-vous que si – si les démocrates perdent les mi-mandats, que ce que le président devra maintenant faire par voie réglementaire – par décret parce qu’il n’a pas intégré la majeure partie de son programme climatique dans la législation qu’ils proposent maintenant – que qui sera renversé par le prochain Congrès ?

(…)

ANCIEN VICE-PRÉSIDENT AL GORE : Mère Nature a parlé aux gens de manière très convaincante —

MITCHELL : C’est sûr.

GORE : – partout dans le monde, y compris dans notre pays. Et une majorité dans les deux partis politiques veut voir cette crise climatique résolue. Récemment, 55 – sur 55 campus, les jeunes clubs républicains des collèges se sont réunis pour demander au Comité national républicain de changer sa position sur le climat de peur que ce parti ne perde une génération entière. Et nous voyons des chefs d’entreprise, des investisseurs, des militants de la société civile, des gens à tous les niveaux dire : « D’accord, nous avons compris, il est vraiment temps d’agir pour arrêter d’utiliser l’atmosphère comme un égout à ciel ouvert.

MITCHELL : Eh bien, en fait, vous savez, vous avez tout à fait raison. Les sondages vont tous dans cette direction — les jeunes veulent ce changement — la communauté des affaires le fait — tout a changé. Et, en grande partie, vous savez, vous êtes en grande partie responsable du changement d’attitude. Maintenant, vous avez dit que le monde assistait à une révolution de la durabilité. Dans quelle mesure êtes-vous optimiste pour voir les promesses du sommet se transformer en un véritable changement réalisable ?

(SANG)

C’était 15 ans, cependant, depuis la sortie d’Une vérité qui dérange. Combien de terrain avons-nous perdu à cause de l’inaction et des reculs sous le président Trump – l’ancien président Trump – au cours des 15 dernières années, vous savez ? Avons-nous perdu tellement de temps que nous n’allons pas pouvoir en récupérer ?

GORE : Nous pouvons récupérer – nous avons perdu du temps, c’est sûr, mais, heureusement, des États comme la Californie et New York et quelques dizaines d’autres ont continué malgré le repli du gouvernement fédéral. Et de nombreuses entreprises se sont engagées – vous savez, en particulier, les entreprises orientées vers les consommateurs qui répondent à leurs clients – à adopter 100 % d’énergie renouvelable. Beaucoup de ces promesses ont déjà été rachetées, et nous assistons à ce changement fantastique vers l’électricité solaire et éolienne, l’alimentation par batterie. Aujourd’hui, nous voyons l’hydrogène vert se développer beaucoup plus rapidement qu’on ne l’aurait cru possible.

Et nous assistons à la diminution du charbon aux États-Unis et ailleurs, et maintenant l’accent est mis sur le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz ont été le pire investissement de tout le marché boursier depuis près de 20 ans maintenant. Et les entreprises d’énergie verte se renforcent, et maintenant les investisseurs dans les institutions financières remarquent qu’ils sont vraiment en danger d’une bulle de carbone subprime d’environ 22 000 milliards de dollars – quelque chose comme la crise des prêts hypothécaires à risque en 2007/2008. Ils ne veulent pas être laissés pour compte parce que beaucoup de ces actifs liés aux combustibles fossiles seront sans valeur.

MITCHELL : Eh bien, c’est un changement fascinant. En repensant à Copenhague et à certains des sommets précédents, ce sommet a tellement plus d’énergie et tellement plus de vitalité.