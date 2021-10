Andrea Mitchell se lamente : le changement climatique est une menace pour la sécurité nationale, le Sénat est injuste !

Tard dans son émission de vendredi sur MSNBC, l’alarmiste climatique Andrea Mitchell a affirmé qu’il était ironique que Joe Manchin ne se soit pas engagé dans les initiatives climatiques de son parti, étant donné que l’État en a davantage besoin que la plupart des autres États et qu’il s’agit d’une crise de sécurité nationale.

Le premier élément d’alarmisme climatique est survenu après un segment où le correspondant Cal Perry a noté que, sans surprise, la position de Manchin est plus populaire en Virginie-Occidentale que sur Andrea Mitchell Reports. Mais, Mitchell s’en fichait, arguant que l’ensemble de l’économie de l’État doit être bouleversé, « L’ironie est, bien sûr, que la Virginie-Occidentale est un État qui a besoin de mesures correctives sur le climat et sur de nombreux effets des combustibles fossiles, plus que tout autre État de la nation. »

Elle a ensuite accueilli le sénateur du Colorado Michael Bennet pour discuter de l’ordre du jour du parti. Dans le cadre de la discussion, Mitchell s’est concentré sur le projet de loi sur les «droits de vote» qui est mort au Sénat mercredi et sur l’injustice du Sénat: «Si vous regardez les 41 sénateurs qui ont voté pour bloquer même le débat sur les droits de vote, ils représentent quelque chose comme 24% de la population de ce pays. À cause, encore une fois, de la façon dont ce pays a évolué.

On ne sait pas où Mitchell a obtenu ses chiffres car le vote est mort 51-49 avec Chuck Schumer changeant de vote pour des raisons de procédure. Même ceux qui embrassent ce point de discussion évaluent le nombre à 43,4%. Pour Mitchell, les démocrates perdant en petit est injuste, « Et vous avez la Californie qui a deux sénateurs et le Wyoming et le Montana qui ont deux sénateurs. Alors qu’en est-il du contrôle des armes à feu ou de la réforme de la police ? Est-ce que, jusqu’où iriez-vous pour changer l’obstruction ou l’éliminer pour des problèmes ? »

Bien sûr, il n’y a pas de différence pratique entre plusieurs carve outs et l’élimination. Quant à Bennet, il a naturellement accepté, arguant que Mitch McConnell ne se soucie que des juges et des réductions d’impôts pour les riches.

Au lieu de se demander si cette hypothèse se retournera inévitablement contre elle, Mitchell est revenu à l’alarmisme climatique :

Bennet a répondu avec une liste de choses allant de la fumée des incendies de forêt aux glissements de terrain qui seraient la faute du changement climatique et « J’ai eu ces conversations avec Joe Manchin. Nous, plusieurs fois, plusieurs fois, et nous devons juste continuer à pousser ici… et le monde ne peut pas agir sans le leadership des États-Unis d’Amérique. Et c’est pourquoi nous devons régler le problème ici.

Mitchell a conclu l’interview en remerciant Bennet « pour votre sagesse sur tout cela », même si une telle sagesse était difficile à trouver.

MSNBC

Rapports Andrea Mitchell

12 h 44 HE

ANDREA MITCHELL : En effet. Et l’ironie est, bien sûr, que la Virginie-Occidentale est un État qui a besoin de mesures correctives sur le climat et sur de nombreux effets des combustibles fossiles, plus que tout autre État de la nation. Merci beaucoup, content de vous voir, Cal.

12:47

MITCHELL : Comme le sénateur Kaine l’a souligné l’autre soir, si vous regardez les 41 sénateurs qui ont voté pour bloquer même le débat sur les droits de vote, ils représentent quelque chose comme 24 % de la population de ce pays. A cause, encore une fois, de la façon dont ce pays a évolué.

MICHAEL BENNET : Exact.

MITCHELL: Et vous avez la Californie qui a deux sénateurs et le Wyoming et le Montana qui ont deux sénateurs. Alors qu’en est-il du contrôle des armes à feu ou de la réforme de la police ? Est-ce que, jusqu’où iriez-vous pour changer l’obstruction ou l’éliminer pour des problèmes ?

BENNET : Eh bien, je pense que nous devrions le changer – je pense que nous devrions le changer pour que le Sénat fonctionne. Ainsi, nous donnons à la minorité la possibilité de participer, comme je l’ai dit, afin que 51 sénateurs puissent prendre une décision, quel que soit le problème. Je veux dire, en ce moment, le problème avec le Sénat, c’est que rien n’est fait et qu’alors le peuple américain ne peut tenir personne responsable du fait que rien n’a été fait parce que les règles sont si alambiquées. Cela fonctionne très bien pour Mitch McConnell qui n’essaie vraiment pas d’accomplir grand-chose à part mettre des juges de droite sur les tribunaux et réduire les impôts des personnes les plus riches de temps en temps quand il le peut. Il n’essaie pas vraiment de faire adopter les infrastructures plus tôt, d’essayer de faire adopter une législature sur le changement climatique ou d’essayer de traiter des droits de vote ou des armes à feu. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que nous devrions le faire – je, je, j’accepte que nous, vous savez, si le seul endroit où nous pouvons aller au caucus est que nous devrions le faire juste pour le droit de vote, je serais certainement là de le changer pour les droits de vote, mais je pense que nous devrions le faire plus largement. Parce que nous devons avoir une démocratie fonctionnelle ici. Et l’obstruction systématique, comme vous le soulignez, ne crée pas une démocratie fonctionnelle, car elle aggrave les problèmes d’avoir un Sénat tellement concentré sur certaines des populations les plus petites du pays. On peut faire mieux que ça. Nous pouvons honorer leur besoin et leur droit constitutionnel de participer au processus, tout en étant toujours en mesure de prendre des décisions en fin de compte.

MITCHELL : Je veux également vous poser des questions sur le climat, car il y a un nouveau rapport du renseignement sur les risques, une nouvelle analyse, une évaluation qui avertit la Maison Blanche que le changement climatique constitue une menace majeure pour la sécurité nationale. Mais un pilier clé du programme présidentiel, le programme d’énergie propre, va être abandonné en raison de l’opposition du sénateur Manchin. Vous venez d’un état qui a l’environnement le plus glorieux, où, vous savez, quand j’étais enfant, j’adorais monter à cheval et j’allais à l’école et, vous savez, il n’y a rien de plus beau que les Rocheuses du Colorado pour autant que je concerné. Alors, comment vous sentez-vous à ce sujet ?

BENNET : Eh bien, tout d’abord, laissez-moi vous dire, revenez au Colorado, nous vous emmènerons…

MITCHELL : Merci.

BENNET : … à tout moment aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais laissez-moi vous dire ce que je ressens à ce sujet. Nous avons passé tout l’été, dans de nombreuses régions de l’État, à ne pas pouvoir voir les montagnes. Imagine ça, Andréa. Les gens vivent dans notre état et viennent au Colorado, déménagent dans le Colorado pour voir les montagnes, mais à cause de la fumée de Californie, nous n’avons pas pu la voir. Le fleuve Colorado est à un débit extrêmement faible à ce stade et, par conséquent, l’Arizona va devoir réduire son eau cette année. Nous avons eu des coulées de boue qui ont fermé l’I-70 jour après jour. Vous savez, diminuant sérieusement l’économie sur le versant ouest du Colorado. Ces problèmes sont donc là aujourd’hui à cause du changement climatique. Ils affectent notre économie dans le Colorado aujourd’hui. Ils affectent notre culture aujourd’hui. J’ai eu ces conversations avec Joe Manchin. Nous, plusieurs fois, un certain nombre de fois, et nous devons juste continuer à pousser ici. Je veux dire – et en plus de tout le reste, vous et moi parlions de l’analyse non surprenante du DOD et de notre communauté du renseignement selon laquelle le changement climatique est une menace pour la sécurité nationale. C’est une menace pour la sécurité mondiale. Quand nous voyons des gens souffrir de la faim à cause du changement climatique, quand nous voyons des voies maritimes changer à cause du changement climatique, quand nous voyons des gens, des crises de réfugiés provoquées par le changement climatique, le monde doit agir, et le monde ne peut pas agir sans le leadership du Uni

États d’Amérique. Et c’est pourquoi nous devons le régler ici.

MITCHELL : Waouh. Merci beaucoup pour votre sagesse sur tout cela. C’est vraiment apprécié.