Andrea Noli réagit à la possibilité que Jorge Salinas reconnaisse sa fille

Maintenant, Andréa Noli a clairement indiqué que jusqu’à présent Jorge Salinas il n’a pas eu l’intention de rencontrer sa fille.

“Bien sûr que cela doit être arrangé en privé, car c’est aussi une question juridique, c’est une question morale, c’est une question qui doit être faite… c’est sensible. Je suppose que si à un moment donné (l’approche) devait avoir lieu, ce serait en privé, mais pour l’instant il n’y a que des mots, et les mots sont soufflés”, a expliqué l’actrice dans une interview pour l’émission Hoy.

Sur la possibilité de réaliser un test ADN sur Valentina vérifier qu’elle est bien la fille de Salinas, l’actrice de Missing a assuré que l’étude ne serait pas faite pour un gain financier.

« Pour quoi faire ? Pour me donner de l’argent ? Non. S’il venait un jour d’un bon cœur, s’il y avait une bonne relation, bien sûr. Je l’ai offert quand j’étais enceinte, je ne l’ai jamais refusé. Maintenant ce ne serait plus que pour une reconnaissance économique et je le répète, ni le patronyme ni l’argent ne m’intéressent, alors, ce qui m’intéresse c’est la présence, c’est la personne, et pas pour moi, mais pour les enfants », a-t-il mentionné.