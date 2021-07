Andrea Noli s’excuse auprès de Fatima Boggio pour infidélité avec Jorge Salinas

“(Il a répondu) que comment se fait-il que je ne l’avais pas prévenu avant, pourquoi ne l’avait-il pas pris en compte dans cette décision (…) Il était assez contrarié, mais il est resté là. Depuis, c’était tout. Il a dit “Un jour, nous parlerons, j’aimerais vous voir”, mais cela ne s’est jamais produit. Il ne m’a même pas vue enceinte », se souvient-elle.

Andréa Noli Il a admis qu’il regrettait maintenant certaines choses, c’est pourquoi il a présenté des excuses publiques à Fátima Boggio, ex-femme de Jorge Salinas et mère de ses enfants Santiago et Emiliano.

Fátima Boggio et ses enfants Santiago et Emiliano (Instagram / Fátima Boggio)

« Oui, je regrette certaines choses… à ce moment-là, j’ai fait des déclarations que j’aurais pu me sauver, j’aurais pu les omettre. Je n’ai pas mesuré les conséquences de la façon de blesser les autres… oui (je veux dire Fatima). Je pense qu’il y a des choses qui, même si vous vous sentez coincé et même si vous devez vous défendre comme un chat sur le dos, il y a des conséquences qui peuvent durer toute une vie et il y a des blessures qu’elles peuvent causer à des tiers que vous ne Je ne veux pas causer. Je me suis laissé emporter par l’amour que j’ai ressenti à un moment donné pour lui, puis pour ma fille et puis pour moi ».

Enfin, l’actrice a présenté des excuses publiques à Fátima Boggio, qui vit actuellement au Pérou avec ses enfants Jorge et Santiago Salinas, également les enfants de l’acteur : “Désolé, rien d’autre, du fond du cœur, de femme à femme.”, a-t-il conclu.