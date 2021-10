Andrea Petkovic décroche la place des huitièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Jelena Ostapenko

19/10/2021 à 19h00 CEST

Le joueur de tennis allemand Andrea Petkovic, numéro 79 de la WTA, s’est imposée lors des seizièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou lorsque le marqueur reflétait un 2-6, 6-0 et 2-0 parce que son adversaire, le Letton Jelena Ostapenko, numéro 30 de la WTA, a dû prendre sa retraite. Après ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Moscou, les huitièmes de finale.

Les statistiques sur le match montrent que l’Allemande a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a atteint une efficacité de 86% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 61% des points de service. Quant à la joueuse de tennis lettone, elle a réussi à casser deux fois le service de sa rivale, son efficacité était de 88%, elle a fait 6 doubles fautes et a obtenu 48% des points de service.

Lors des huitièmes de finale qui auront lieu jeudi prochain à partir de 9h00, heure espagnole, nous aurons la confrontation entre le joueur de tennis allemand et l’Estonien. Anett Kontaveit, numéro 20 et tête de série numéro 9.

Le tournoi se déroule à Moscou entre le 16 et le 24 octobre sur dur sous abri. Dans cette compétition, un total de 45 joueurs sont présentés et la phase finale est composée d’un total de 28 parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et les invités.