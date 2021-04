Andrea Pirlo explique la rencontre entre Allegri et Agnelli

06/04/2021 à 19:51 CEST

Alberto Teruel

La continuité d’Andrea Pirlo à la Juventus ne tient qu’à un fil. Après une mauvaise saison pour l’équipe Bianconero, quatrième de Serie A et éliminée au deuxième tour de la Ligue des champions, les rumeurs qui éloignent l’entraîneur italien de Turin se font de plus en plus fréquentes. Samedi dernier, plusieurs médias italiens ont révélé une rencontre entre le président Agneli et Massimiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus et candidat sérieux pour remplacer Pirlo sur le banc.

Andrea Pirlo a confirmé que les rumeurs sur cette rencontre sont vraies, mais il ne voulait pas leur donner d’importance. « Le président lui-même m’a prévenu de cette rencontre, il est normal qu’elle puisse avoir lieu. Outre le football, il y a l’amitié. C’est comme si j’allais dîner avec Maldini et ils m’ont dit que j’irais m’entraîner à Milan. J’ai un contact permanent avec le président et sa confiance me donne la tranquillité d’esprit. »

Malgré la confiance manifestée par Pirlo, il est conscient que la Juventus doit s’améliorer drastiquement pour assurer sa position d’entraîneur. « Evidemment, ma continuité dépendra des résultats« . Juventus-Napoles ce mercredi, un match reporté jusqu’à deux fois en raison de la crise sanitaire, semble définitif dans l’avenir de l’entraîneur italien, puisqu’une défaite éloignerait les bianconeros des positions de Champions.

Cependant, le manager italien ne semble pas se sentir pressé par l’ampleur de la confrontation, et il ne pense pas non plus que ce soit définitif pour ses aspirations européennes. « Ce n’est pas la dernière chance pour la Ligue des champions, ce sera un affrontement entre deux équipes avec le même but et la même envie« Le match était prévu pour octobre, mais Naples, avec deux points positifs dans l’équipe, n’a pas voyagé en raison d’une décision de l’autorité sanitaire locale.