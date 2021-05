Andrea Pirlo n’envisage pas la possibilité de démissionner

10/05/2021 à 18:54 CEST

Alberto Teruel

La dernière défaite de la Juventus pourrait être un tournant au sein du club. L’AC Milan a réussi à battre Vecchia signora par un 0-3 retentissant après une décennie sans victoire au stade Allianz. Les buts de Brahim, Rebic et Tomori ont relégué la Juventus à la cinquième place du tableau, compromettant sérieusement leurs aspirations en matière de Ligue des champions.

Après la débâcle survenue à Turin, Andrea Pirlo est apparu lors d’une conférence de presse pour commenter son avenir. “Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé, mais je ne démissionnerai pas. Mon travail se poursuit et je suis convaincu que je peux m’améliorer. Je me battrai tout au long de ces trois derniers jours, jusqu’à ce que le club me le permette. “

Beaucoup ont été pointés du doigt par la mauvaise saison de la Juventus, même si le sélectionneur italien a voulu alléger ses responsabilités. «J’avais un projet différent, je pensais avoir une équipe différente, j’ai travaillé sur certains aspects, parfois les choses se sont bien passées pour nous, parfois mal. Je suis convaincu que j’ai une équipe optimale, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs“.

Une saison à oublier

Au cours de la dernière décennie, La Juventus s’est habituée à dominer le championnat italien d’une main de fer. L’équipe de Turin est propriétaire et seigneur de la Serie A depuis la saison 2011/2012, prolongeant son mandat sur neuf saisons consécutives.

Compte tenu de ces attentes, autre chose que gagner la ligue peut être un échec. Cependant, cela n’a pas été tant le quoi, mais le comment. Tout au long de la saison, la Juventus a perdu face à des équipes bien inférieures sur le papier, offrant une image terrible. Il occupe actuellement la cinquième position du tableau, ce qui les place en dehors de la Ligue des champions.

Les trois derniers matchs seront décisifs pour l’avenir immédiat non seulement de Pirlo, mais de l’équipe de Turin. S’ils ne parviennent finalement pas à se qualifier pour la Ligue des champions, des joueurs de la stature de Cristiano Ronaldo pourraient quitter le club à la recherche d’un projet plus attractif.