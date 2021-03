Andrea Pirlo répond à la rumeur de transfert de Cristiano Ronaldo alors que l’as de la Juventus lié au retour du Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain

Andrea Pirlo a minimisé les informations liant Cristiano Ronaldo à un départ estival de la Juventus.

Il a été affirmé que le joueur de 36 ans pourrait quitter Turin pour aussi peu que 25 millions de livres sterling, le club cherchant à améliorer sa situation financière au milieu de la pandémie de coronavirus.

Getty Images – Getty Ronaldo a aidé la Juventus à remporter des titres consécutifs de Serie A, mais n’a pas encore laissé sa marque en Europe

Ronaldo et la Juventus ont été éliminés de la Ligue des champions par Porto lors des 16 dernières étapes mardi, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles le joueur pourrait être vendu un an avant l’expiration de son contrat en 2022, ce que le patron de la Juventus, Pirlo, a rejeté.

Il a déclaré: «C’est normal qu’il soit déçu par ce qui s’est passé l’autre soir, comme le reste de l’équipe.

«C’est normal d’avoir des rumeurs. C’est la figure la plus importante du football et on en parle toujours.

«Mais rappelons-nous qu’il a toujours bien fait, marquant environ 90 buts pour la Juventus, et a démontré sa valeur.

«Ne pas marquer dans un match peut arriver, tout comme cela peut arriver aux autres. Mais il y a plus de tollé à son sujet.

Ronaldo a marqué 72 buts en 86 matches de Serie A depuis qu’il a rejoint la Juventus pour 99,2 millions de livres sterling du Real Madrid en 2018.

AFP ou concédants de licence Pirlo insiste sur le fait qu’il est normal d’avoir des rumeurs sur l’avenir de Ronaldo

Le capitaine du Portugal a marqué 450 buts en 438 matches et a remporté quatre trophées de la Ligue des champions en neuf ans pour Los Blancos.

Alors que Ronaldo a été lié à un déménagement au Paris Saint-Germain, le patron du Real Madrid Zinedine Zidane a récemment refusé d’exclure un retour de Bernabeu pour son ancien joueur.

Il a déclaré: «Vous savez ce que signifie Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid.

«Vous connaissez l’affection que nous avons pour lui au Real Madrid. Ce qu’il a fait ici était magnifique.

«En ce moment, il est un joueur de la Juventus et il fait vraiment bien là-bas. Je ne peux rien dire sur toutes les choses qu’ils disent.

« Je peux seulement dire qu’il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. »