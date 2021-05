Andrea Vendrame phrases étape 12

20/05/2021

À 17:47 CEST

Andrea Vendrame a remporté la douzième étape, la deuxième plus longue de cette édition du Giro d’Italia, avec un total de 212 kilomètres entre Sienne et Banco di Romagna. Le cycliste italien a pris le relais sa première victoire dans l’épreuve après quatre départs depuis 2018. Derrière, Chris Hamilton et Gianluca Brambilla ont franchi la ligne d’arrivée respectivement deuxième et troisième.

La journée a été marquante, non seulement en raison de sa longue durée, mais aussi parce qu’elle avait un itinéraire très exigeant, avec des hauts et des bas continus. De même, et malgré la victoire de Vendrame, Egan Bernal continue en tant que leader de l’événement italien. La prochaine étape aura lieu ce vendredi 21 mai, avec un total de 181 km. De plus, le prochain tour le plus long aura lieu entre Rovereto et Stradella avec un total de 231 kilomètres et se jouera jeudi prochain, le 27 mai.