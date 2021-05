Andreas Christensen: “Il n’y a pas de pression supplémentaire de notre part”

Le défenseur de Chelsea, Andreas Christensen, s’est entretenu avec les médias aujourd’hui lors de la conférence de presse d’avant-match pour Chelsea vs demain Real Madrid match à Stamford Bridge.

“Nous savons que nous sommes une équipe difficile à affronter pour le moment, mais en même temps, nous avons tellement de qualité à l’avant et dans notre façon de jouer”, a déclaré Christensen à propos de l’état mental de son équipe. “Donc, il n’y a pas de pression supplémentaire de notre côté, nous allons simplement essayer de faire ce que nous faisons normalement, ce que nous faisons depuis si longtemps maintenant, et en même temps montrer notre qualité pour l’avenir.”

Christensen a également parlé de la façon dont Chelsea aime être «ennuyeux» – une équipe contre laquelle d’autres équipes détestent jouer. Interrogé sur ce point, Christensen a déclaré:

«Nous avons changé le système, qui a évidemment très bien fonctionné, et à chaque match, nous grandissons, pas seulement en tant que cinq arrière, mais en tant qu’équipe entière. Nous essayons d’être une équipe très difficile à affronter, une équipe horrible, et dès que nous avons le ballon, nous voulons jouer un bon football, un football rapide, avec beaucoup d’énergie.

«Tout le monde essaie juste de travailler sur la même idée, il y a de nouvelles idées qui surgissent que nous avons essayé d’intégrer très rapidement, et pour le moment où nous grandissons et quand les choses s’arrangent, vous gagnez en confiance et vous essayez juste faire les mêmes choses, travailler sur les mêmes choses et faire fonctionner les choses encore mieux qu’elles ne le sont en ce moment.

«Il y a beaucoup de structure et de discipline impliquées, surtout quand nous n’avons pas le ballon. Nous voulons apporter beaucoup d’énergie, nous ne pouvons pas les laisser trop respirer. Nous essayons d’être intelligents à ce sujet afin de ne pas manquer d’énergie au plus haut niveau. Dès que nous obtenons le ballon, nous le prenons calmement ou nous prenons rapidement la décision de jouer directement.