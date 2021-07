Andreas Kisser de Sepultura : Arrêter l’alcool a été « l’une des meilleures décisions que j’ai prises dans ma vie »

Dans une nouvelle interview avec A&P Reacts, SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser On lui a demandé si quelque chose avait changé en lui, professionnellement ou personnellement, à la suite de la pandémie qui allait être complètement différente pour lui à l’avenir. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “En gros, beaucoup de choses. J’ai beaucoup changé, et je pense pour le mieux. J’ai arrêté l’alcool juste avant que la pandémie ne frappe. Cela fait presque un an et demi maintenant que je ne bois plus d’alcool. C’était un des meilleures décisions que j’ai prises dans ma vie. Non pas que j’étais un putain d’alcoolique hors de contrôle, mais l’alcool faisait partie de ma vie, de tout ce que je faisais. À certains degrés de moins en plus, mais c’était là. prenait le contrôle de ma vie, de mes choix, de la façon dont je traitais les gens ou une occasion spéciale ou quelque chose. L’alcool était impliqué dans tout. Et je n’ai pas besoin de ça. Et je prouve maintenant que je n’en ai pas, parce que J’ai une vie meilleure. Je fais des exercices. J’ai la routine que je n’ai jamais eue en tournée. “

Il a continué: “[When you are on the road], chaque fois que vous êtes dans un endroit différent, à une période différente. Ou vous allez aux toilettes et vous ne prenez pas de douche et vous devez voyager, et cetera. C’était notre vie. Et avec la pandémie, j’avais enfin une routine. Je me plaignais un peu avant parce que je ne pouvais pas faire d’exercices, je ne pouvais pas suivre mon régime, je ne pouvais pas étudier la guitare classique. Maintenant, j’ai tout cela, et j’apprécie beaucoup cela.

“Les trucs que j’ai avec ma femme et mes enfants, que je ne suis jamais à la maison [when SEPULTURA is in the middle of an album cycle], je suis toujours là maintenant. C’était une période difficile, mais nous nous sommes en quelque sorte recréés. Nous sommes une meilleure famille maintenant, une bien meilleure famille maintenant. Et c’est très spécial. Et je dois être reconnaissant pour cela d’une manière ou d’une autre, d’avoir pu vraiment tirer le meilleur parti de quelque chose de si terrible.”

Selon Embrasser, “c’était très facile” pour lui d’abandonner la bouteille. “Une fois que vous avez une idée claire dans votre esprit, il n’y a pas de discussion”, a-t-il expliqué. “Je n’ai pas mis la responsabilité sur un saint ou, disons, dans une église, ou ‘Je vais arrêter pendant un an’ ou ‘Je te promets, ma femme, je ne bois plus.’ Non. Ce n’est pas pour eux. C’est une attitude très personnelle. C’est moi avec moi – pas plus. Je n’ai pas à me débarrasser de la responsabilité de moi-même, dans une période de temps ou dans une certaine croyance religieuse ou ma famille. Ils ne Je ne mérite pas ça. C’est mon problème, et je le résous avec moi-même. Donc je suis en paix avec moi-même avec ça. Ce n’est pas quelque chose qui me dérange. Je peux être autour de l’alcool, je peux être autour des fêtes, je peux être dans les coulisses, comme je l’ai fait avec mon CLAN KISSER groupe ici et tout. Les gens boivent autour [me], [and] Je m’en fiche. Je n’ai même pas envie de boire, ce qui est super. Donc je n’ai pas de bataille, disons-le ainsi. Je ne fuis rien. J’ai juste décidé d’arrêter. C’est ça.”

Embrasser n’est pas le seul membre de SÉPULTURELa gamme classique de est devenue sobre. De retour en 2016, ancien SÉPULTURE leader Max Cavalera a déclaré à Metal Insider qu’il avait été « straight edge » à ce moment-là pendant une décennie. “J’étais un peu en désordre il y a 10 ans, je buvais et je prenais beaucoup de drogues, et cela affectait certaines de mes tournées”, a-t-il déclaré à l’époque. “Je suis un gars très extrême, alors quand je fais quelque chose, je le fais jusqu’au bout. J’ai complètement arrêté de boire et de me droguer, et quand je l’ai fait, j’ai réalisé que ma passion pour le métal grandissait encore plus. metal, dans de nouveaux groupes et tout.”

Cavalera a réfléchi à sa bataille de 16 ans contre la toxicomanie et l’alcoolisme dans une interview de 2016 avec Metal Hammer. Il a déclaré au magazine qu’il était devenu accro aux médicaments sur ordonnance peu de temps après la mort de son père. “J’en prenais trop quotidiennement et je buvais en plus”, a-t-il déclaré. “C’est une combinaison mortelle, puis j’ai ajouté des somnifères en plus de tout cela.

“C’est un miracle que je sois encore en vie.

“Il y a beaucoup de pression qui vient avec la célébrité. La pression des maisons de disques, la pression des fans, et nous n’avons pas de manuel ou de guide pour survivre à cette merde.”

Max a poursuivi: “Je pense que pour certains musiciens, la pression de la célébrité les atteint. Pour moi, cela a commencé avec la mort de mon père. Je suis devenu très triste et boire était une façon de gérer ma tristesse. Les drogues – je les ai juste aimées . J’aimais le buzz d’un analgésique. L’énergie qu’il me donnait.”

L’année dernière, SÉPULTURE lancé “SepulQuarta”, un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique pendant la quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, sortira sous forme d’album complet, également intitulé “SepulQuarta”, le 13 août.