Dans une nouvelle interview avec l’Australie Sous-culture Divertissement, SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser a expliqué comment l’industrie du concert – qui a été touchée de manière disproportionnée par le coronavirus – trouvera un moyen de sortir de la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Bien sûr, ça va être étape par étape. L’industrie du divertissement, l’industrie de la musique, cela dépend de l’interaction, cela dépend des voyages, des lieux, de l’accès international gratuit, en gros. Nous devons aller là où les gens sont – c’est aussi basique que ça. Bien sûr, nous avons Internet et toutes les possibilités que nous utilisons sur [SEPULTURA‘s new album] ‘SepulQuarta’, mais cela ne remplacera pas le spectacle réel, l’interaction avec les gens, la vraie énergie et l’endroit où l’art se produit réellement – sur scène. C’est là que ça se passe, et c’est là que ça évolue et c’est là que nous développons de nouvelles idées pour éventuellement un nouvel album et tout ça. Mais nous allons devoir apprendre à survivre et à vivre avec ce virus, de la même manière avec tant de maladies différentes là-bas, et les vaccins aussi. La fièvre jaune, par exemple. Dans de nombreux pays, vous ne pouvez pas entrer si vous n’avez pas le vaccin contre la fièvre jaune, et nous le faisons. Et nous n’avons jamais parlé de politique et de toutes ces choses stupides à cause d’un vaccin, et maintenant nous le faisons. C’est ridicule. Espérons que nous comprendrons mieux comment nous allons survivre avec ce virus, comment nos limites et comment nous allons y faire face, car nous devons y faire face. Donc, plus nous en apprenons, plus nous saurons comment le faire. Et nous devons être patients; Je pense qu’il n’y a pas d’autre moyen. Sinon, il serait dangereux pour les gens de regarder un concert ou pour les groupes ou les personnes qui travaillent. Ça ne vaut pas le coup. Nous voulons vraiment nous assurer que nous allons là-bas pour profiter du spectacle au lieu de nous inquiéter, « Oh, qui est de mon côté ? » Et, ‘Ne toussez pas sur moi’, ou quelque chose comme ça. Vous devez être libre — libre de profiter. Sinon, cela n’a aucun sens d’avoir un rassemblement et de vraiment vivre un concert en direct comme il est censé être. »

Alors que la pandémie paralysait le monde entier et empêchait les groupes de tourner, SÉPULTURE a refusé de s’asseoir et de se sentir comme des animaux piégés dans une cage. Ainsi, début 2020, le groupe a saisi l’occasion de lancer son propre hebdomadaire “SepulQuarta” podcast vidéo dans lequel ils invitaient d’autres musiciens célèbres du monde entier non seulement à discuter de sujets importants, mais aussi à interpréter un morceau de SÉPULTURE‘s catalogue massif avec le groupe. La compilation complète qui en résulte est sortie le 13 août, avec l’album contenant 15 classiques mettant en vedette des invités et des amis de renommée internationale.

SÉPULTURE comprend Embrasser, chanteur Derrick vert, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et batteur Eloy Casagrande.

SÉPULTURE a été formé à Belo Horizonte par les frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).