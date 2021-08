Andreas Kisser de Sepultura dit que le Brésilien Jair Bolsonaro est « le pire » président « qui pourrait arriver à n’importe quel pays »

Impericon.com a récemment rattrapé SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser et lui a posé 25 questions. Découvrez le clip ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé quel homme politique brésilien il choisirait, la première femme présidente du Brésil Dilma Rousseff ou le président d’extrême droite du pays Jair Bolsonaro, le musicien de 52 ans, qui vit à São Paulo, a déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): “La politique. C’est nul. Je déteste la politique. Je déteste le putain de concept de gauche et de droite, de communisme, de capitalisme – des “ismes” partout. Les gens sont tellement stupides. Ils utilisent la désinformation et les fausses nouvelles, surtout maintenant.

« Alors, jamais Bolsonaro, bien sûr”, a-t-il poursuivi. “Il est le pire qui puisse arriver à n’importe quel pays. Malheureusement, c’est arrivé au Brésil. [He’s] très ignorant, stupide pour parler aux gens – irrespectueux, peu importe comment vous voulez l’appeler.

“Quand nous avons besoin d’un leader au moment le plus nécessaire, nous n’en avons pas. Il n’y avait pas de plan national pour lutter contre le COVID. Nous payons donc maintenant avec des retards et des vaccins et tous ces concepts fous de fausses nouvelles et de théories du complot. Alors c’est le pire qui puisse arriver. Dilma Rousseff aussi n’a jamais été génial, loin de là. C’est donc très difficile — je ne peux pas vraiment en choisir un. J’espère que nous avons un nouveau… Et nous le faisons – nous avons de nouvelles personnes. Nous avons de nouvelles personnes ici au Brésil qui essaient de créer quelque chose de différent.

“Le Brésil est beaucoup plus riche, c’est beaucoup [more] puissant que cette putain d’idéologie stupide”, Embrasser ajoutée. “Je veux dire, il se passe beaucoup plus de choses au Brésil dont nous devrions être conscients. L’environnement – c’est ce pour quoi je voudrais me battre. L’environnement. Protégez la forêt, protégez les peuples autochtones. Apprenez avec eux. Nous avons beaucoup d’apprendre avec eux. Surtout comment ils gèrent les racines, la santé et la nature, comment ils peuvent extraire de la nature sans détruire la nature, sans le concept de profit et toute cette merde.

“Alors merde la politique. Nous devrions apprendre avec nous-mêmes, avec notre pays lui-même. Nous avons beaucoup à extraire ici que nous pourrions construire quelque chose de mieux pour tout le monde.”

Bolsonaro aurait connu une baisse de popularité ces dernières semaines pour sa gestion de la pandémie de COVID-19. Le Brésil a le deuxième plus grand nombre de morts après les États-Unis. Il est également accusé de corruption.

Comme l’ancien président américain Donald Trump, Bolsonaro a récemment tenté de semer le doute sur les élections pour lui ouvrir la voie à ne pas accepter la défaite en 2022.



