Andreas Kisser de Sepultura dit qu’il a arrêté de boire : “J’ai réalisé que j’étais esclave de l’alcool”

Dans une nouvelle interview avec le suédois RockSverige, SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser a déclaré qu’il se sentait “définitivement mieux” qu’il ne l’était à l’âge de 21 ou 22 ans. “J’ai arrêté l’alcool il y a presque un an et demi maintenant, et je me sens plus clair”, a-t-il révélé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait arrêté de boire parce qu’il sentait que cela devenait un problème ou que c’était juste un moyen d’être en meilleure santé, le musicien brésilien de 52 ans a répondu : “Les deux. J’ai réalisé que j’étais esclave de l’alcool. Chaque situation où Je devais choisir un restaurant ou le type de voyage que je ferais avec ma famille, le genre d’activités sociales auxquelles nous allions, l’alcool était l’élément le plus important pour faire les choix. servir de l’alcool, donc je ne veux pas y aller. Ce genre de choses. Peu importait que je sois avec ma famille ou de bons amis – l’alcool était plus lourd que toute autre chose. J’ai réalisé que je me perdais vraiment à cause de cette idée [and the] les choix [I was making]. J’avais vraiment cette ombre noire qui faisait les choix pour moi. Cela gênait ma relation avec tout le monde – ma famille, mes amis et avec moi-même. Puis j’ai arrêté d’une nuit à l’autre.”

Il a poursuivi: “C’était très clair une fois que j’ai réalisé que j’étais esclave de l’alcool, quel chemin je devais suivre. J’ai pris la décision et je me sens bien. Je ne ressens aucune envie de boire. J’aime boire – ne le fais pas. Je ne me trompe pas — mais je l’ai déjà fait. Je sais ce que c’est et je sais que c’est aussi très dangereux, surtout avec le style de vie que je vis — les soirées dans les coulisses ; tout est gratuit et facile à obtenir. Il faut être très attention avec ce genre de situations, et je suis content d’avoir fait ce choix. Je suis en paix avec moi-même avec ça. Je n’ai fait aucune promesse à personne ou à aucun saint ou à aucune situation. C’était un choix que j’avais faire. Si je faisais une promesse de quelque chose, je mettrais toute cette responsabilité sur cette promesse et non sur moi-même, donc je dois faire face à cela et vraiment accepter le choix et je me sens bien. “

Andréas a ajouté: “L’alcool est très dangereux, mais comme je l’ai dit, j’aime boire.”

Embrasser n’est pas le seul membre de SÉPULTURELa gamme classique de est devenue sobre. De retour en 2016, ancien SÉPULTURE leader Max Cavalera a déclaré à Metal Insider qu’il avait été « straight edge » à ce moment-là pendant une décennie. “J’étais un peu en désordre il y a 10 ans, je buvais et je prenais beaucoup de drogues, et cela affectait certaines de mes tournées”, a-t-il déclaré à l’époque. “Je suis un gars très extrême, alors quand je fais quelque chose, je le fais jusqu’au bout. J’ai complètement arrêté de boire et de me droguer, et quand je l’ai fait, j’ai réalisé que ma passion pour le métal grandissait encore plus. metal, dans de nouveaux groupes et tout.”

Cavalera a réfléchi à sa bataille de 16 ans contre la toxicomanie et l’alcoolisme dans une interview de 2016 avec Metal Hammer. Il a déclaré au magazine qu’il était devenu accro aux médicaments sur ordonnance peu de temps après la mort de son père. “J’en prenais trop quotidiennement et je buvais en plus”, a-t-il déclaré. “C’est une combinaison mortelle, puis j’ai ajouté des somnifères en plus de tout cela.

“C’est un miracle que je sois encore en vie.

“Il y a beaucoup de pression qui vient avec la célébrité. La pression des maisons de disques, la pression des fans, et nous n’avons pas de manuel ou de guide pour survivre à cette merde.”

Max a poursuivi: “Je pense que pour certains musiciens, la pression de la célébrité les atteint. Pour moi, cela a commencé avec la mort de mon père. Je suis devenu très triste et boire était une façon de gérer ma tristesse. Les drogues – je les ai juste aimées . J’aimais le buzz d’un analgésique. L’énergie qu’il me donnait.”

L’année dernière, SÉPULTURE lancé “SepulQuarta”, un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique pendant la quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, sortira sous forme d’album complet, également intitulé “SepulQuarta”, le 13 août.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).