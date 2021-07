Andreas Kisser de Sepultura : “La première chanson que j’ai apprise à la guitare”

Dans le dernier Jackson “Première chanson que j’ai apprise à la guitare” clip pour #metalmonday, SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser partage ses souvenirs d’être devenu accro à la guitare, sa première guitare et comment il a appris à jouer de l’instrument.

« Écouter des albums est l’endroit où j’ai vraiment formé mon oreille » Embrasser mentionné. “J’ai étudié la guitare acoustique et la musique brésilienne, la théorie et d’autres trucs, mais avec de la musique heavy et du rock and roll, en écoutant les albums – des vinyles et des cassettes, et en essayant vraiment d’apprendre les chansons.

“La première chanson que j’ai vraiment réussi à écouter sur un album et à transposer sur une guitare était ‘Broyeur’ de JUDAS PRIEST, ” Andréas révélé. “Cet album, « Acier britannique », c’est un album très simple, disons, côté guitare. C’est une grande école. C’est un excellent premier pas dans le monde du métal : ‘Enfreindre la loi’, « Vivre après minuit », « Dieux du métal » et, bien sûr, ‘Broyeur’. C’est des trucs très simples, des riffs très simples et très efficaces. Alors j’ai commencé là-bas.”

L’année dernière, SÉPULTURE lancé “SepulQuarta”, un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique pendant la quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, sortira sous forme d’album complet le mois prochain.

SÉPULTUREle dernier LP de , “Quadra”, est sorti en février 2020 via Records d’explosion nucléaire. C’est un effort de concept créé à la Suède Fascination Street Studios avec un producteur de renom Jens Bogren.

SÉPULTURE comprend le chanteur Derrick vert, Embrasser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr., et batteur Eloy Casagrande.

SÉPULTURE a été formé à Belo Horizonte par les frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.

“Quadra” est le suivi de “Machine Messie”, ce qui était SÉPULTUREquatorzième album studio de et le huitième depuis Vert rejoint les rangs.



