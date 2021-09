Andreas Kisser de Sepultura révèle la bataille contre le cancer de sa femme

Lors d’une apparition sur TRIVIUM leader Matt Heafy‘s “GL HF” Podcast, SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser a parlé de la façon dont la pandémie l’a affecté dans sa vie personnelle et des leçons fondamentales qu’il a apprises au cours de l’année COVID-19. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai passé autant de temps à dormir sur le même lit [laughs] pendant un an et demi et avoir ce genre de routine en tant que mari, en tant que père, en tant que fils, en tant qu’ami ; Je n’ai jamais eu ça pendant de très nombreuses années. Et c’était vraiment difficile de se réadapter ou de se reconnecter avec cet autre « moi ». C’est moi, mais je n’ai jamais utilisé ça moi [laughs] dans le sens où je me plaignais « Oh, je n’ai pas le temps d’étudier », « Je n’ai pas le temps de faire des exercices appropriés », ou [get on a healthy] régime ou autre. Mais maintenant, j’ai arrêté l’alcool il y a un an et demi – avant même la pandémie – ce qui m’a beaucoup aidé à me vider la tête, à trouver de nouvelles possibilités. Et à cause de la pandémie, utiliser la routine pour faire plus d’exercices, pour étudier plus de musique. Je fais de la méditation, des techniques de respiration et des trucs, des douches froides – tout ce genre de trucs qui est vraiment excitant, une communication avec mon corps que je n’ai pas eue depuis de très nombreuses années. Et aussi avec ma femme, on traverse une histoire personnelle [that is] très dur et, malheureusement, très courant de nos jours, qui est le cancer. Ma femme a reçu un diagnostic de cancer en février de cette année. Elle est en chimio, comme des chirurgies et tout ça. Elle va très bien ; elle va bien ; le traitement est fantastique. Mais c’est une bombe atomique l’une après l’autre – pandémie, cancer et autres. Et indépendamment de cela, nous sommes forts. Nous sommes très unis, nous grandissons en tant que groupe et en tant que famille, et moi-même en tant qu’être humain.”

Il a poursuivi: “Dans un sens, je dois remercier la situation de pandémie, ce qui est bizarre [laughs], parce qu’il n’y a pas de catastrophe ou de chaos complet. Quand une fenêtre se ferme, dix autres s’ouvrent. C’est à vous d’être tête haute et de regarder autour de vous et de trouver des possibilités, car vous êtes capable d’être n’importe quoi et qui vous voulez être. Bien sûr, vous devez vous donner une chance d’être quelqu’un de différent – pas quelqu’un d’autre, mais quelqu’un de différent qui pourrait s’améliorer et apprendre quelque chose de nouveau. Et je pense que cette situation de pandémie vraiment – du moins pour moi-même – cela m’a appris que, que SÉPULTURE pourrait être possible sans la scène, je pourrais être possible en famille sans tournée, avec cette relation et être à la maison et avoir cette relation quotidiennement. Et et cetera. Dans le sens où nous devons faire face au chaos, embrasser la tempête. C’est une chanson que nous avons sur un de nos albums. Embrassez la tempête. Tu vas apprendre avec la tempête.”

Formé en 1984 au Brésil, SÉPULTURE a vendu plus de 20 millions de disques et a consolidé son héritage en tant que l’un des plus grands groupes de métal des années 1980, 1990 et au-delà. Aujourd’hui, SÉPULTURE est toujours aussi fort, 15 albums au cœur de l’une des discographies les plus percutantes de l’histoire.

Alors que la pandémie paralysait le monde entier et empêchait les groupes de tourner, SÉPULTURE a refusé de s’asseoir et de se sentir comme des animaux piégés dans une cage. Ainsi, début 2020, le groupe a saisi l’occasion pour lancer son propre hebdomadaire “SepulQuarta” podcast vidéo dans lequel ils invitaient d’autres musiciens célèbres du monde entier non seulement à discuter de sujets importants, mais aussi à interpréter un morceau de SÉPULTURE‘s catalogue massif avec le groupe. La compilation complète qui en résulte est sortie le 13 août, avec l’album contenant 15 classiques mettant en vedette des invités et des amis de renommée internationale.

SÉPULTURE comprend Embrasser, chanteur Derrick vert, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et batteur Eloy Casagrande.

SÉPULTURE a été formé à Belo Horizonte par les frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.



