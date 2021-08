Andreas Kisser de Sepultura sur la mort de Joey Jordison : “C’est une grande perte pour nous tous”

Dans une toute nouvelle interview avec Knotfest.com‘s “Parle Toomey” Podcast, SÉPULTURE‘s Andreas Kisser réfléchi sur le décès récent de l’ancien NŒUD COULANT le batteur Joey Jordison. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Joey et [late SLIPKNOT bassist] Paul Gris sur le « Roadrunner United » album et soirée qui a eu lieu en 2005 à New York, le show spécial. Nous avons passé deux semaines à travailler à Los Angeles. C’était moi, Joey Jordison, Paul Gris, Dino Cazares [FEAR FACTORY] et Roy Mayorga [STONE SOUR, SOULFLY]. Et nous avons en quelque sorte organisé tout le concert. J’ai joué, en gros, tout le concert avec Dino. Et Joey et Paul étaient gros SÉPULTURE Ventilateurs; ils savaient tout sur le groupe. Nous avons même changé la fin de ‘Les racines’ par Joeyla suggestion de. [He said], ‘J’adore cette partie à la fin qui est très lente. Mais c’est trop court. Allons-y plus longtemps. Et nous l’avons fait. C’est donc une version très spéciale de ‘Les racines’, bien sûr, que nous avons tout le monde ensemble. C’était la dernière chanson du spectacle et représentant toute la signification historique de SÉPULTURE et Roadrunner. Et une version très spéciale à cause de lui – parce qu’il voulait faire ce changement. Et ça s’est passé comme ça.

“Avec Paul aussi, nous parlions même de faire quelque chose ensemble, un projet spécial”, a-t-il poursuivi. “Il était dans mon groupe SALUER!, avec moi et Tim “Éventreur” Owens [JUDAS PRIEST] et Paul Bostaph [SLAYER]. Mais c’était la semaine où il est mort. Il répétait pour que nous nous réunissions et partions en tournée en Europe et tout. Donc nous travaillions en quelque sorte ensemble quelque chose. Et SALUER! était la première chose que nous avons commencée. Et, malheureusement, cela ne s’est pas produit.

“Ils étaient trop jeunes [to die], ” Andréas ajoutée. “C’est très choquant. Ils étaient si créatifs, des gens si gentils, si gentils, si faciles à travailler [with] — de bonnes idées, et cetera. Comme je l’ai dit, nous avons passé deux semaines ensemble à Los Angeles, puis nous sommes allés à New York et nous avons ensuite jammé ensemble sur ce spectacle fantastique. Et nous nous sommes rencontrés sur la route à quelques reprises.

“Oui, mes condoléances à tous les Fête des nœuds les gens et le NŒUD COULANT les fans et toutes les personnes impliquées. C’est une grande perte pour nous tous. Mais je garderai de bons souvenirs pour toujours avec eux. Et c’est un duo fantastique.”

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

La même année qu’il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC. Il a également collaboré avec d’anciens FORCE DU DRAGON et courant KRÉATEUR bassiste Frédéric Leclercq dans SINSAENUM.

JordisonLa famille de a publié mardi dernier une déclaration dans laquelle elle écrivait « À ceux qui savaient Joey, a compris son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui touche à la famille et à la musique.”

La famille aura un service funéraire privé.



