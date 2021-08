Andreas Pereira est sur le point de rejoindre Flamengo en prêt – Man United News And Transfer News

Le milieu de terrain de Manchester United, Andreas Pereira, devrait rejoindre le club brésilien Flamengo en prêt.

Selon le média sud-américain de premier plan O Dia, les deux clubs sont parvenus à un accord. Le joueur de 25 ans rejoindra Flamengo pour 12 mois.

cela a été confirmé par le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Andreas Pereira et jogador do Flamengo. Manchester United a réussi comme conditions et vai emprestar o jogador ao Rubro-Negro. Já começaram a trocart documentos.

Mais detalhes em instantes no @jornalodia.

– Venê Casagrande (@venecasagrande) 18 août 2021