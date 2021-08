Andreas Pereira: Manchester United fixe le prix du milieu de terrain brésilien – Man United News And Transfer News

in

Manchester United aurait fixé un prix pour le milieu de terrain Andreas Pereira cet été.

Selon Richard Fay (Manchester Evening News), le club évalue Pereira à 25 millions de livres sterling.

Pereira a fait irruption dans l’équipe senior de United en 2015.

Depuis lors, il a été prêté à trois clubs différents : Grenade, Valence et la Lazio.

Le joueur de 25 ans a obtenu un nouveau contrat de quatre ans en 2019, Ole Gunnar Solskjaer désireux de faire ressortir le meilleur de lui.

Le joueur s’est montré prometteur à plusieurs reprises mais n’a pas réussi à offrir des performances cohérentes pour Man United.

En 75 apparitions pour le club, Pereira n’a réussi à marquer que quatre buts bien qu’il ait joué la plupart du temps en tant que milieu de terrain avancé.

Le Brésilien, cependant, était à son meilleur niveau lors du match nul 2-2 de United contre Brentford lors du match amical de pré-saison de mercredi dernier.

Pereira a secoué le filet avec une volée de 30 mètres, provoquant l’éruption d’Old Trafford.

S’adressant à MUTV, il a ajouté: “Dès que Jesse l’a touché, il est sorti du gardien de but, et j’ai pensé” J’aurais peut-être une chance ici, et dès que je l’ai touché, ça s’est senti bien tout de suite.

“C’était une sensation agréable d’avoir les fans de retour et de marquer le but.”

Dans une autre interview avec TNT Sports, Pereira a exprimé son désir de jouer pour son pays.

« Mon plus grand rêve est de disputer une Coupe du monde avec la Selecao, et je sais qu’avec de la continuité et du travail acharné, je peux y arriver à nouveau.

“Surtout avec mon coup de pied à longue distance, ce qui est rare dans le football brésilien.”

La recherche par Man United d’un nouveau milieu de terrain, cette fenêtre pourrait ouvrir la porte au départ du Brésilien.

À ce stade de sa carrière, il serait idéal pour Pereira de trouver du temps de jeu régulier dans un autre club.