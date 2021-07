Andreas Seidl a besoin de points des deux pilotes McLaren

in

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que Daniel Ricciardo était toujours en train d’apprendre, mais que des points doivent commencer à venir.

Il y a eu un buzz autour du passage de Ricciardo à McLaren pour 2021, l’équipe se réjouissant de signer clairement un septuple vainqueur de la course de F1.

Jusqu’à présent cependant, Lando Norris dans l’autre McLaren a été la vedette du spectacle, le Britannique étant déjà monté sur le podium à Imola et à Monaco au cours d’une saison où il n’a pas encore terminé une course en dehors des points – le seul pilote qui peut prétendre qu’après huit tours.

Pour Ricciardo, Monaco était le véritable point bas, et depuis lors, ses performances se sont améliorées, bien qu’il se soit à nouveau retrouvé en dehors des points dans le Grand Prix de Styrie, en grande partie à cause d’une perte de puissance aléatoire qui lui a coûté quatre positions après des progrès précoces.

Cependant, il n’y avait aucune excuse pour se qualifier car Ricciardo n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 après un retard d’une demi-seconde sur Norris.

La Formule 1 reste sur le Red Bull Ring pour le Grand Prix d’Autriche et Seidl souhaite voir si McLaren est allé dans la bonne direction avec ses “conclusions” de la première visite.

Quoi qu’il en soit, l’équipe a besoin à la fois de Norris et de Ricciardo pour se battre constamment pour les points.

« Bien sûr qu’il [Ricciardo] était déçu de ne pas pouvoir continuer le bon développement des dernières courses », a déclaré Seidl à Auto Motor und Sport alors qu’il discutait du GP de Styrie de Ricciardo.

« Tout comme nous, il ne s’attendait pas à devoir se battre comme ça en qualifications.

« Le fait que nous roulions à nouveau sur la même piste est parfait pour son processus d’apprentissage. Nous pouvons vérifier si nous avons tiré les bonnes conclusions.

“Compte tenu de la bataille dans laquelle nous sommes, les deux voitures doivent marquer des points chaque week-end.”

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Le Grand Prix de Styrie s’annonçait plutôt positif pour Ricciardo après qu’il soit passé de la 13e à la 9e place dans les premiers tours, jusqu’à ce que cette brève perte de puissance annule tout le travail acharné.

À partir de là, Ricciardo a terminé la course P14, et McLaren travaille toujours avec son motoriste Mercedes pour trouver des réponses.

“Nous devons enquêter sur cela en détail avec nos collègues de Mercedes”, a confirmé Seidl.

“D’après ce que je comprends, cela n’a rien à voir avec les températures.”

McLaren détient la 3e place du championnat des constructeurs avant le Grand Prix d’Autriche, bien que Ferrari reste une menace toujours présente à seulement 12 points de retard.

Mais Seidl est “optimiste” d’être à nouveau la troisième meilleure équipe derrière Mercedes et Red Bull en Autriche, affirmant que son équipe a “toujours été très prudente avec les pneus”, un trait qui sera important car les composés deviennent un pas plus doux vers le C3, C4 et C5.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !