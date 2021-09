Andreas Seidl a maintenu la fête de Monza, Daniel Ricciardo s’est couché

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, a maintenu la fête à Monza, alors que le vainqueur du Grand Prix d’Italie, Daniel Ricciardo, se dirigeait vers le lit.

L’équipe de Woking a réussi l’impossible en Italie, avec Ricciardo en tête du premier doublé de McLaren à domicile depuis Canada 2010.

Parti de la première ligne après une finition P3 lors des qualifications de sprint, Ricciardo a réussi à prendre la tête de son ancien coéquipier Max Verstappen dans le virage 1, gardant le Néerlandais à distance à partir de là.

Un arrêt au stand lent pour Verstappen soulagerait plus tard Ricciardo de la pression, son coéquipier Lando Norris franchissant la ligne P2, un résultat aidé par son dépassement audacieux sur Charles Leclerc au redémarrage de la course, après l’accident de fin de course de Verstappen et Lewis Hamilton.

La fête était bel et bien lancée pour McLaren, enfin, à l’exception du vainqueur de la course.

“Cela fait longtemps que nous n’avons pas pu célébrer une victoire, c’est pourquoi c’était important pour moi”, a déclaré Seidl à F1-Insider et Sport1.

« Nous vivons de ces émotions. C’était super de voir l’énergie qui s’en dégageait.

« Le week-end à Monza a été intense, même la soirée sur la piste a été assez longue. Daniel est ensuite allé directement au lit, alors j’ai repris la soirée avec les gars au bar.

« Nous avons ensuite rattrapé la fête [with Daniel] à Woking.

Après ses difficultés dans la première moitié de 2021, Ricciardo a ressemblé beaucoup plus à lui-même depuis la pause estivale, et Monza était ce résultat de déclaration indispensable dont il a été capable chez McLaren.

Comme l’a dit Seidl, cette victoire pour son pilote était « sacrément importante ».

“Pour lui, la victoire était sacrément importante après la difficile acclimatation”, a expliqué Seidl.

« Il a montré par le passé qu’il était l’un des meilleurs. C’est pourquoi nous le voulions. J’espère qu’il reviendra à ses anciennes forces. Nous avons besoin de deux pilotes forts pour réussir le saut vers le sommet. »

À l’approche de la 15e manche de la saison, le Grand Prix de Russie, McLaren détient la 3e place du championnat des constructeurs avec une avance de 13,5 points sur ses rivaux Ferrari.