Andreas Seidl a reconnu que Ferrari lance un défi à McLaren pour la P3 dans le championnat des constructeurs qui pourrait s’avérer irrésistible.

La raison en est l’unité de puissance améliorée que la Scuderia a déployée au cours des dernières courses, ce qui a produit une amélioration apparente de leurs performances.

McLaren a atteint les sommets en terminant premier et deuxième de la course à domicile de Ferrari, le Grand Prix d’Italie, et aurait également pu remporter la suivante à Sotchi jusqu’à ce que Lando Norris soit surpris par une averse tardive.

Mais le pendule a fait reculer Ferrari en Turquie et aux États-Unis, leur permettant de réduire leur déficit de points par rapport à McLaren à seulement trois et demi.

Le directeur de l’équipe, Seidl, affirme qu’il n’y a pas grand-chose de plus que McLaren peut faire en termes de développement et que leurs espoirs de s’accrocher à la médaille de bronze dépendent en grande partie de la maximisation de ce qu’ils peuvent faire, tout en espérant que certains des cinq circuits restants à visiter conviennent mieux à leur voiture que le Ferrari.

« C’est une réalité qu’ils ont fait un bon pas en avant avec leur package et probablement aussi grâce à la mise à niveau qu’ils ont introduite du côté du groupe motopropulseur », a déclaré Seidl, cité par Motorsport Week, à propos de Ferrari.

« Cela leur a donné un bon avantage, surtout dans ces deux dernières courses, par rapport à nous. C’est donc la réalité dans laquelle nous nous trouvons.

«Mais en même temps, il est simplement important de se concentrer sur nous-mêmes. Nous savons qu’il n’y a plus de mises à niveau à venir du côté de la voiture, du côté du groupe motopropulseur pour notre package.

« Nous savons qu’il y a des pistes à venir qui joueront probablement un peu plus sur les points forts de notre voiture, mais il y a des pistes à venir à la fin de la saison où nous aurons du mal par rapport à Ferrari.

« Il est donc simplement important que nous extrayions chaque week-end le maximum du package, car c’est le cas avec des courses propres, puis j’espère que cela suffira pour les combattre jusqu’au dernier tour à Abu Dhabi. »

Austin était un scénario similaire à Istanbul dans la mesure où l’ordre d’arrivée de ces équipes était Ferrari-McLaren-Ferrari-McLaren à chaque fois, Charles Leclerc menant le contingent à la quatrième place à chaque fois.

Concernant la course au Texas, Seidl a ajouté : « Je pense que nous devons être absolument satisfaits du résultat car je pense que nous avons maximisé tout ce qui était possible pour nous, voire plus. Devancer une Ferrari, alors que les deux Ferrari étaient clairement plus rapides que nous tout le week-end, c’est donc un bon exploit.

« C’est quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas nécessairement, accepter Ferrari était simplement beaucoup plus rapide que nous ce week-end.

« Ce fut une course bien gérée par l’équipe, par les deux pilotes et nous avons réalisé ce qui était prévu pour nous. »

