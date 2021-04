Andreas Seidl appelle à la cohérence sur les limites de piste

Andreas Seidl a appelé à ce que les décisions concernant les limites des voies soient «surveillées et contrôlées de manière cohérente» après les événements de Bahreïn.

Une bonne partie des discussions d’après-course, qui ont vu le champion en titre Lewis Hamilton commencer avec la victoire lors de la saison 2021, ont porté sur les limites de la piste et sur les règles exactes.

De nombreux pilotes ont vu des temps au tour annulés pendant les essais et les qualifications car ils dépassaient les limites de la piste, mais il semblait que cela ne serait pas surveillé pendant la course.

Il y a donc eu confusion lorsque, après que Lewis Hamilton eut apparemment dépassé les limites 29 fois, il y eut alors un avertissement à son encontre.

Les choses sont devenues encore plus compliquées lorsque Max Verstappen, qui poursuivait férocement Hamilton, a dépassé le septuple champion du monde, mais a reçu l’ordre de lui rendre sa place en gagnant un avantage durable en dépassant les limites de la piste.

Toute la situation a conduit à beaucoup de confusion dans le paddock – et le directeur de l’équipe McLaren, Seidl, est l’un des nombreux à demander plus de clarté à l’avenir.

« L’année dernière, les règles étaient assez claires », a déclaré Seidl, cité par GPFans. «Cela a été clarifié pour chaque piste un peu différemment.

«Ce n’est pas génial, mais toutes les pistes sont un peu différentes, donc tant que c’est le cas… Je comprends le point en termes de spectateurs. Ce n’est pas facile d’obtenir [the regulations].

«Mais purement du point de vue sportif entre nous et la compétition, tant que la décision est claire pour chaque piste et chaque virage et qu’elle est surveillée de manière cohérente et contrôlée de la même manière, je suis d’accord.»

Il n’y a donc aucun argument de Seidl selon lequel les décisions de Bahreïn étaient erronées, mais ce sont les zones grises qui doivent être éclaircies pour éviter tout doute à l’avenir.

Il a déclaré: «Je dois revérifier parce que je croyais que lors des qualifications, ils ont supprimé les tours.

«En course, parce que vous ne gagnez pas d’avantage de temps, j’ai pensé que c’était un peu plus détendu, le tout.

«Bien sûr, si vous gagnez un avantage en termes de position parce que vous en bénéficiez dans un combat, vous devez le rendre.

« Mais je crois comprendre que c’est différent de certaines autres pistes où il y a un compte de trois et ensuite vous obtenez un drapeau ou une pénalité parce qu’à chaque fois, c’est un avantage de temps. »

