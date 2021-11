Ferrari est désormais le grand favori pour terminer troisième du championnat des constructeurs – mais Andreas Seidl de McLaren n’a pas l’intention d’« abandonner ».

Depuis le Grand Prix de Turquie, les choses ont beaucoup changé la voie de Ferrari dans la course à la médaille de bronze, leurs pilotes ont été aidés par une mise à niveau du moteur.

En conséquence, la Scuderia a pris 13,5 points d’avance sur McLaren, aidée plus récemment par les 5e et 6e places de Charles Leclerc et Carlos Sainz respectivement au Grand Prix du Mexique alors que McLaren n’a récolté qu’un seul point via Lando Norris.

McLaren a été considérablement gêné lorsque Daniel Ricciardo a frappé le poleman Valtteri Bottas dans le premier virage et après que lui et le pilote Mercedes ont immédiatement fait des arrêts au stand, ils n’ont jamais pu se remettre en lice pour les points.

Quand génial est devenu pas génial. 😤@danielricciardo #MexicoGP pic.twitter.com/xsM7ZhKwnd – McLaren (@McLarenF1) 8 novembre 2021

Seidl, cependant, est prêt à considérer cela comme une mauvaise journée au bureau pour son équipe et sait qu’il y a encore beaucoup d’opportunités de combler le déficit avec quatre courses restantes – sur des circuits qui pourraient potentiellement convenir mieux à McLaren qu’au Mexique.

« Je pense que la chose la plus importante est d’accepter des jours comme le dimanche peut arriver en course », a déclaré le directeur de l’équipe, cité par Motorsport Week.

« En même temps, cela peut arriver à un concurrent, il n’y a donc aucune raison d’abandonner ce combat. Nous avançons et reprenons la course tout de suite le week-end prochain [in Brazil] et essayez de riposter.

« La déception de dimanche, c’est que nous n’avons marqué qu’un point, mais encore une fois, cela peut arriver à nos concurrents. Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes et marquer des points de manière cohérente, ce que nous n’avons pas réussi dimanche.

Comme Norris devait partir 18e au Mexique en raison d’une pénalité moteur, il était particulièrement exaspérant pour McLaren que Ricciardo subisse son incident dans le premier tour car il était leur seule véritable arme contre les Ferrari.

« En partant de la 7e place, l’objectif était clair, rester dans la bataille avec les Ferrari avec Daniel, ce qui ne s’est pas produit au virage 1 et puis ce fut un après-midi assez difficile », a expliqué Seidl. « L’objectif de Norris était de revenir dans les points, ce qu’il a réussi avec P10.

« Du côté de Daniel, il a pris un bon départ en prenant des positions. Puis dans le virage 1, il a eu un court blocage mais il a réussi à reprendre le contrôle pour atteindre le sommet, puis le pilote de l’extérieur, ils se sont retrouvés dans un incident de course qui a ruiné notre dimanche après-midi.

Ricciardo n’a pas été pénalisé pour son affrontement avec Bottas, ce qui, selon Seidl, était le bon choix car « Daniel a réussi à atteindre le sommet, au même moment où les voitures se rapprochent de l’extérieur, tout autour de lui ».

Verdict de la planète F1