Andreas Seidl demande à McLaren d’apporter un “A-game” pour battre Ferrari

Andreas Seidl dit que McLaren ne peut battre Ferrari dans la bataille pour la P3 que si toute l’équipe apporte son “A-game” après la pause estivale.

Il n’y a eu jusqu’à présent rien à choisir entre les deux équipes en 2021, avec toutes les deux à 163 points après la première moitié de saison.

McLaren a mené l’équipe italienne de 15 points avant la dernière course avant la pause estivale, mais a perdu l’avantage après que leurs deux pilotes ont été rattrapés dans l’incident du virage 1 en Hongrie alors que Carlos Sainz terminé en P3.

Même si le résultat n’était pas bon, Seidl a tiré quelques points positifs de Budapest, encouragé par le fait que son équipe a tenu bon face à ses rivaux en qualifications.

“Je pense que c’est une bataille ouverte comme nous l’avons vu tout au long de la première moitié de la saison”, a-t-il déclaré selon Crash.net.

“Je dois dire, [Hungary] ne s’est pas déroulé comme prévu mais il n’y avait rien que nous puissions contrôler, mais pour nous, c’était encourageant de voir que nous pouvions réellement affronter Ferrari sur une piste comme celle-ci parce que c’est quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas en venant ici.

« Je regarderai les premières courses cette saison sur des pistes similaires où nous ne pouvions pas suivre leur rythme. Cela témoigne du bon travail que les gens ont fait chez eux du côté du développement en améliorant continuellement la voiture, ce qui est encourageant pour la seconde moitié de la saison.

P3 confirmé 🏆!! Mon deuxième podium pour la @ScuderiaFerrari et super content pour toute l’équipe après tous les efforts que nous avons mis dans cette première partie de saison. Ça vient (encore) d’une manière atypique….mais bravo 🥂!! FORZA FERRARI

–#Carlossainz pic.twitter.com/fEcEisXDp6 – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 1er août 2021

Ferrari a eu beaucoup plus de succès cette année qu’en 2020, et bien que cela soit principalement dû à l’amélioration des machines, ils ont également été aidés par le fait que Carlos Sainz s’est installé rapidement et est au plus haut niveau de son coéquipier. Charles Leclerc.

À cause de cela en particulier, Seidl dit que McLaren doit être à son meilleur s’il veut obtenir la P3 dans le championnat des constructeurs.

“Il est également clair que Ferrari est évidemment une équipe très forte, très expérimentée, elle a tout en place pour avoir une solide deuxième partie de saison”, a-t-il poursuivi.

“Ils ont deux meilleurs pilotes, c’est pourquoi nous devons être sur notre A-game dans tous les aspects de la course si vous voulez rivaliser avec eux

“Mais encore une fois, comme nous l’avons vu au cours des deux dernières années et demie au sein de l’équipe, c’est encourageant et je pense que nous avons tout entre nos mains pour nous battre jusqu’à la dernière course.”