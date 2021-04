Andreas Seidl: des courses d’ouverture propres pour McLaren positives pour le plafonnement des coûts

Andreas Seidl dit que le fait d’avoir deux rondes d’ouverture propres de la saison a mis les esprits de McLaren à l’aise d’un point de vue financier.

Mais ils ne changeront pas leur approche de la course en raison du plafond de coût de la Formule 1.

À la suite des dommages importants causés à la Mercedes de Valtteri Bottas et à la Williams de George Russell à Imola, Toto Wolff affirme que la quantité de travail nécessaire pour réparer la voiture de Bottas grignotera leur budget et limitera les améliorations de l’équipe pour la saison à venir.

Le directeur de l’équipe McLaren, Seidl, a supervisé les opérations alors que l’équipe de Woking avait l’air forte au début de la saison, mais dit qu’il est nécessaire de pousser les voitures aussi fort que possible – avec en prime aucun dommage majeur.

«C’est un défi dont nous sommes conscients sur le plan financier», a déclaré Seidl à Formula1.com. «Mais ce n’est pas quelque chose que nous avons à l’esprit lorsque [the drivers] entrer dans un week-end de course ou dans une séance de qualification ou dans une course.

«Nous essayons toujours, avec nos pilotes, d’être sensés et raisonnables sur la piste. Mais en même temps, nous sommes ambitieux et voulons obtenir de bons résultats.

«Pour ce faire, vous devez pousser ces voitures à la limite. Par conséquent, je suis heureux que nous nous soyons sortis sans incident majeur jusqu’à présent cette saison.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Après avoir fait un grand pas en avant en 2020, McLaren a poursuivi sa progression dans cette saison avec Lando Norris en particulier assis P3 dans le championnat des pilotes après les finitions P4 et P3 dans les deux courses jusqu’à présent.

Daniel Ricciardo a «ravalé sa fierté» de laisser passer Norris à Imola mais, étant seulement deux courses avec sa nouvelle équipe, l’Australien est déterminé à atteindre ses sommets habituels – ce qui est de bon augure pour l’équipe qui avance.

Malgré cela, Seidl était pragmatique et a averti qu’il y avait encore un long chemin à parcourir pour que l’équipe soit à nouveau en tête de la Formule 1.

«Je dirais certainement que c’est un podium bien mérité», a déclaré Seidl après le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola. «Si vous regardez les deux gars qui ont été devant nous [Max Verstappen and Sir Lewis Hamilton], ils sont la référence dans le sport, avec leurs équipes en ce moment. C’était donc très bien de finir en P3 mais… il est important de ne pas se laisser emporter par ce résultat.

«Si vous regardez à quelle vitesse Max peut partir lors de son dernier relais, nous voyons que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais dans l’ensemble, c’était très encourageant de voir hier en qualifications et aujourd’hui en course que c’est une excellente confirmation pour nous que toute l’équipe, avec nos collègues de Mercedes pendant l’hiver, a fait un excellent travail.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!